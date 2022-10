Županske volitve na Trebanjskem: Le Skerbiš bo plesal sam

24.10.2022 | 10:30

Dušan Skerbiš bo še četrtič zapored mirnski župan, saj nima protikandidata. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Občani Mirne že vedo, da bo njihov župan tudi naslednja štiri leta Dušan Skerbiš, ki vodi občino že od njene ustanovitve leta 2011. Je namreč edini županski kandidat na lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra, kandidaturo pa je vložil s podpisi volivcev.

Precej večja gneča je v Trebnjem, kjer se za županski stolček poteguje pet kandidatov. Aktualni župan Alojzij Kastelic (skupina volivcev) naskakuje že svoj peti mandat, nasproti pa mu bodo stali: občinska svetnica in nekdanja v.d. direktorice Doma starejših Mateja Povhe (DROT), uslužbenec Ministrstva za obrambo in nekdanji občinski svetnik mag. Gregor Kaplan (Gibanje Svoboda), podžupan Jože Avguštinčič (SDS) in nekdanji poslanec Blaž Pavlin (NSi).

Majhna občina, veliko kandidatov. To bi lahko rekli za Šentrupert, kjer se po burnem prvem mandatu za novega poteguje župan Andrej Martin Kostelec (skupina volivcev). Njegov glavni izzivalec bo bržkone nekdanji podžupan (Kostelec ga je poleti razrešil) in nekdanji direktor občinske uprave v Šmarjeških Toplicah Tomaž Ramovš (skupina volivcev). Na županske volitve se podajata še predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije Zoran Saje (skupina volivcev) in revirni gozdar Zoran Kos (SD).

V Občini Mokronog - Trebelno je za precejšnje presenečenje poskrbel župan Anton Maver, ki si je v zadnjem hipu premislil in s podpisi volivcev vložil kandidaturo za svoj peti mandat. S podpisi volivcev bo kandidiral tudi podžupan Franc Glušič, nekdanji občinski uslužbenec in nekdanji direktor Energetike Šentrupert Uroš Pikl pa je kandidat Vesne - zelene stranke.

B. B.