21-letnica zaradi pijanega voznika v smrtni nevarnosti; namesto zavore pohodila plin in ga povozila

24.10.2022 | 12:40

O včerajšnjem trčenju voznice v drevo v Zameškem, ki ga danes pojasnjujejo na PU NM, smo s fotografijami sicer že poročali (Foto: PGD Šentjernej) ...

... prav tako o nesreči na AC pri izvozu za Kronovo (Foto: V. O.)

Sinoči nekaj po 21. uri se je zgodila huda prometna nesreča na cesti med Roženpeljem in Dolenjimi Selcami. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,35 miligrama alkohola. 21-letno potnico, ki je bila zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti, in lažje poškodovano 20-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče oziroma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu policisti še preiskujejo.

Trčila v pešca

Včeraj okoli poldneva se je zgodila nesreča na parkirnem prostoru stanovanjske hiše v Cegelnici. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi 38-letna voznica osebnega avtomobila na dvorišču namesto na zavoro pohodila stopalko za plin in trčila v 50-letnega moškega, ki je bil na dvorišču. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Kopica pijanih za volanom, krepko 'nadelan' tudi traktorist

Policisti PP Novo mesto so v noči na soboto na območju Ragovega zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da ima 52-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V isti noči so v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila Nissan almera. 30-letni kršitelj je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izvršujepoteka prepoved vožnje motornega vozila. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,54 miligrama alkohola. Policisti so še ugotovili, da kršitelj vozi neregistriran in tehnično nepopolen avtomobil, na katerem sta nameščeni registrski tablici, ki pripadata drugemu vozniku. Avtomobil so mu zasegli, mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3400 evrov.

V soboto okoli 19.30 so med kontrolo prometa v Mirni Peči zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika traktorja. Ugotovili so, da 43-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel kar 1,22 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, traktor zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med kontrolo prometa v Novem mestu so policisti v soboto nekaj po polnoči zaradi nezanesljive vožnje ustavili mladoletnika, ki je vozil kolo s pomožnim motorjem. V litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola. Okoli 2. ure so prav tako zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da gre za 18-letnega voznika začetnika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,45 miligrama alkohola. Nekaj minut kasneje so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus 38-letnemu vozniku osebnega avtomobila. V litru izdihanega zraka je imel 0,33 miligrama alkohola. Vse so izločili iz prometa, jim prepovedali nadaljnjo vožnjo, jim izdali plačilne naloge oziroma na sodišče naslovili obdolžilni predloge.

V lisice in pridržanje

Brežiški policisti so v noči na nedeljo v bližini Cerkelj ob Krki ustavili voznika osebnega avtomobila Renault laguna. Med postopkom so ugotovili, da gre za 30-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Ves čas postopka se je nedostojno vedel do policistov in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov in kršitvah javnega reda in miru z odbolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prometna nesreča v Malem Lipovcu

V petek okoli 13.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo tovornega vozila in osebnega avtomobila v Malem Lipovcu. Policisti PPP Novo mesto soob ogledu ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 21-letna voznica osebnega avtomobila, ki je izsilila prednost vozniku tovornjaka. Lažje poškodovano voznico so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Prehitro ...

Prometna nesreča v Zameškem na območju PP Šentjernej se je zgodila včeraj nekaj po 11. uri. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 36-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Včeraj nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča na avtocesti v smeri proti Obrežju, pri izvozu za Kronovo, kjer je 24-letni voznik osebnega avtomobila nemških registrskih oznak zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 34-letne voznice. Voznico, voznika in potnico v njegovem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.

Na strehi našel naboj

Novomeške policiste je v petek oškodovanec obvestil, da je na Muhaberju na strehi stanovanjske hiše našel naboj. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja povrzočitve splošne nevarnosti.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je z delovišča v Srebrničah nekdo z delovnega stroja ukradel udarno kladivo Sunward SC200. Izvajalca del je oškodoval za okoli 3000 evrov.

Na območju Uršnih sel je med 19. 10. in 21. 10. neznanec vlomil v brunarico in odnesel električno ročno orodje, plinsko jeklenko, električne vodnike in več pločevink s pijačo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1200 evrov škode.

V noči na soboto je v Črnomlju nekdo vlomil v kiosk in ukradel 25 zavojev tobačnih izdelkov.

V naselju Boršt pri Dvoru je v noči na soboto neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah je odnesel dva para športnih copat in manjši nož. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 1300 evrov.

V Trebnjem je v soboto zvečer nekdo iz gostinskega lokala iz blagajniškega pulta izmaknil okoli 800 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru v Ždinji vasi je v noči na nedeljo neznanec vlomil v tri osebne avtomobile. Ukradel ni ničesar, z vlomi pa je na vozilih povzročil za okoli 1100 evrov premoženjske škode.

V Koprivnici na območju PP Krško je v noči na nedeljo nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel torbico z denarnico z gotovino. Z vlomom in tatvino je lastnico oškodoval za 1300 evrov.

Migranti

Policisti so med 21. 10. in 24. 10. na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Dobova, Slovenska vas, Stara vas, Veliko Mraševo, Mokrice, Župelevec, Obrežje) prijeli 39 državljanov Indije, 12 državljanov Bangladeša, osem državljanov Rusije, štiri državljane Kube, štiri državljane Sirije, tri državljane Afganistana, dva državljana Irana in državljana Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer minuli konec tedna, med 21. 10. in 24. 10., intervenirali v 169. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 586 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 17 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 39. kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, povzročitve splošne nevarnosti, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, iskanja pogrešanih oseb, poskusa izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje, so na PU Novo mesto še zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

