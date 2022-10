Zgleden socialni dialog

24.10.2022 | 13:50

Predsednik sindikata Jakob Gašpir in direktor podjetij Resistec, Athos, Metaltec Marcel Verstovšek (Foto: Sindikat družb Resistec, Athos, Metaltec)

Kostanjevica na Krki - Podjetniška kolektivna pogodba podpisana med kostanjeviškim SKEI ter povezanimi družbami Resistec, Athos in Metaltec

Potem, ko so v letu 2019 okrepili socialni dialog na podjetniški ravni in pričeli s kolektivnimi dogovarjanji in pogajanji za urejanje plač in drugih področij pravic iz dela, so sindikat ter delodajalci pred dnevi podpisali podjetniško kolektivno pogodbo (PKP) za povezane kostanjeviške družbe Resistec UPR d.o.o & Co. k.d., Athos Elektrosistemi d.o.o. in Metaltec d.o.o..

V začetku letošnjega leta je bil dosežen tudi cilj, da najnižja osnovna plača (II. tarifni razred) v podjetjih presega minimalno plačo. Skladno z ohranjanjem plačnih sorazmerij so bile povišane tudi vse ostale osnovne plače. Podpis PKP je dosežek in rezultat socialnega dialoga na podjetniški ravni, ki ga velja izpostaviti, saj gre za temeljni dokument, s katerim so področja, ki jih urejajo Zakon ter kolektivni pogodbi dejavnosti elektro- in kovinske industrije, katerih podpisnik je SKEI Slovenije, dodatno urejena z namenom zagotavljanja poenotenih in višjih standardov pravic iz dela delavkam in delavcem v treh povezanih družbah in zaobsega tudi področja, ki so bila pred tem urejana bodisi z delnimi PKP oz. separati, dogovori ali drugimi akti.

Medtem, ko minimalne standarde pravic in dolžnosti iz dela določa Zakon o delovnih razmerjih, njih nadgradnjo pa predstavljajo Kolektivne pogodbe dejavnosti, je na ravni podjetij, kjer je organiziran sindikat, možno z delodajalci v interesu delavstva dogovarjati višje standarde. »Veseli nas in smo ponosni, da nam je v podjetjih Resistec, Athos in Metaltec dialog med delodajalci ter sindikatom uspelo privesti na zgledno raven, kljub preizkušnjam ali oviram, ki naposled niso bile nepremostljive. Želimo si, da bi bil dialog še naprej v dobrobit delavk in delavcev čim bolj uspešen, kljub zavedanju, da je čas, ki je pred nami poln negotovosti in potrebnih kompromisov,« sta v sporočilu za javnost zapisala podpisnika PKP predsednik sindikata Jakob Gašpir in direktor omenjenih povezanih družb Marcel Verstovšek.

P. P.