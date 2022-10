Župani pred volitvami rešujejo romsko problematiko

24.10.2022 | 14:50

Novo mesto - Davi, mesec dni pred lokalnimi in županskimi volitvami, je enajst županov občin jugovzhodne statistične regije in Posavja, v katerih imajo največ težav z romsko problematiko, v galeriji Kocka v Novem mestu podpisalo pobudo za spremembo petih zakonov, povezanih z reševanjem romskih vprašanj.

Srečanje kot nadaljevanje prizadevanj za sprejetje nujnih zakonodajnih sprememb in dopolnitev na področju socialne politike, trga dela, izobraževanja in javnega reda, ki predstavljajo minimalen okvir za reševanje pereče romske problematike v jugovzhodni Sloveniji, je pripravil novomeški župan Gregor Macedoni, ki je v uvodnem govoru poudaril, da se je varnostna situacija letos poleti in jeseni poslabšala in da s tem povezanih sprememb na sistemskem področju že dlje časa ni bilo: »Na lokalni ravni želimo nekaj narediti in ob tem ugotavljamo, da bi moralo biti nekaj narejeno na državni ravni. Res je, da so komisije na državni ravni v zadnjih letih pripravile kar nekaj predlogov, ki pa so obravnavo doživeli tik pred koncem zadnjega mandata Državnega zbora, kar ni bil primeren čas za širše vsebinske spremembe. Zato smo sedaj župani zbrali predloge s področja sociale in delovnopravne zakonodaje, ki so že bili v Državnem zboru, in temu dodali predlog v zvezi z Zakonom o voznikih in predlog, ki zaostruje kazni za streljanje izven za ta namen urejenih območij, to je strelišč.«

Pri naslovu pobud so po Macedonijevih besedah uporabili naslov, ki ga v Ljubljani bolj razumejo: Za zaščito otrok v problematičnih socialnih okoljih, saj otroci v tem okolju nimajo nobene perspektive, ob tem pa je dodal, da ti ukrepi ne bodo naredili revolucije na področju reševanja romske problematike, bodo pa v pomoč vsem tistim, ki se z njo ukvarjajo.

Otroški dodatki, obiskovanje pouka, evidence brezposelnih ...

Kot rečeno, predlogi posegajo v pet zakonov. Prvi predlog je, da bi bil otroški dodatek za tiste otroke, ki po 15. letu ne nadaljujejo šolanja, zmanjšan za tretjino, ki je sicer povezana z izobraževanjem, izplačilo za otroke do 15. leta, ki ne obiskujejo osnovne šole, pa bi bilo v tem deležu izplačano nedenarno oziroma v naravi. Ugotavljajo namreč, da kar polovica romskih otrok na tem območju ne obiskuje devetega razreda. Prav tako bi ob neobiskovanju pouka šoloobveznih otrok denarne pomoči izplačevali v nedenarni obliki, kar bi prav tako veljalo v primeru neplačanih zapadlih dolgov do javnih subjektov, to je do države ali občin.

Tretji predlog se tiče Zakona o urejanju trga dela, povezan pa je z napotitvijo na zaposlitev brezposelne osebe, poenostavljenim izbrisom iz evidence brezposelnih za osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev, in podaljšanjem trajanja javnih del z dve na štiri leta, kar bi pomagalo tistim, ki so se uspešno vključili v ta sistem in si želijo delati. Četrti predlog predvideva višje kazni za streljanje izven strelišč, peti pa pogoj za opravljanje vozniškega izpita devetletno obiskovanje osnovne šole in zaključen vsaj sedmi razred.

Predlog so podpisali župani Ribnice, Črnomlja, Semiča, Metlike, Novega mesta, Trebnjega, Šentjerneja, Škocjana in Brežic, župana Krškega in Kočevja pa bosta to storila pozneje, saj sta bila zadržana zaradi pomembnejših obveznosti. Pobudo so v galeriji Kocka podprli tudi poslanci Vda Čadonič Špelič iz NSi, Jožica Derganc iz Gibanja Svoboda in Predrag Baković iz SD.

