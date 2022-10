Volitve na našem koncu - Prebilič rekorder

24.10.2022 | 16:00

Vladimir Prebilič (foto: Primož Lavre)

Novo mesto - V vseh volilnih enotah je med sedmimi kandidati za predsednika države včeraj največ volivcev prepričal Anže Logar. Tudi v šesti volilni enoti Novo mesto, v katero spada večina občin z območja Jugovzhodne Slovenije oziroma Dolenjske in Bele krajine ter Posavja, izidi ne odstopajo bistveno od odstotkov, izmerjenih na državni ravni, nekoliko višji je le odstotek glasov, ki jih je na tem območju zbral Vladimir Prebilič (11,22), prav on pa je krivec, da izidi volitev v 4. volilni enoti Ljubljana Bežigrad tako močno odstopajo od izidov na državni ravni. V tej volilni enoti je namreč zbral kar 17,71 odstotka glasov in osvojil tretje mesto ter za skoraj štiri odstotke presegel Milana Brgleza.

Vladimir Prebilič je poleg Anžeta Logarja in Nataše Pirc Musar, ki sta se uvrstila v drugi krog, edini izmed preostalih kandidatov, ki je v enem izmed volilnih okrajev zbral največ glasov. V volilnem okraju Kočevje je namreč dobil rekordnih 64,90 odstotka glasov, kar je daleč najvišji odstotek, ki ga je katerikoli kandidat dosegel v kateremkoli okraju. Noben od ostalih kandidatov ni niti v enem volilnem okraju presegel 50 odstotkov. V volilnem okraju Ribnica-Dobrepolje je Prebilič osvojil drugo mesto s 32,72 odstotka, v volilnem okraju Novo mesto 2 pa je bil na primer tretji.

Razen v okraju Kočevje je v vseh ostalih okrajih, ki jih pokriva Dolenjski list, največ glasov dobil Anže Logar, Nataša Pirc Musar pa se je v vseh okrajih razen v okrajih Kočevje in Ribnica-Dobrepolje uvrstila na drugo mesto.

Sicer pa je bila volilna udeležba v šesti volilni enoti Novo mesto le malce nižja od povprečja, 50,38-odstotna, kar je precej več kot pred petimi leti, ko je prišlo na volišče le 43,95 odstotka volivcev.

Najvišja udeležba v 6. volilni enoti je bila sicer v okraju Litija (54,74), izmed dolenjskih in posavskih okrajev v Trebnjem (53,16), najnižja pa v okraju Brežice, kjer je volišča obiskalo le 45,05 odstotka volivcev.

I. Vidmar