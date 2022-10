SDS Brežice: Dobrega konja se ne menja

24.10.2022 | 17:40

Na današnji predstavitvi list kandidatov SDS so govorili nosilci list po volilnih enotah (z leve) Andrej Vizjak, Aleksander Gajski, Katja Čanžar in Ivan Molan. (Foto: M. L.)

Brežice - Slovenska demokratska stranka v Brežicah je na današnji novinarsko konferenci predstavila liste kandidatov Slovenske demokratske stranke na lokalnih volitvah za brežiški občinski svet. O ciljih stranke na volitvah so govorili nosilci list posamezne volilne enote mag. Andrej Vizjak (volilna enota (VE)1), Aleksander Gajski (VE2), Ivan Molan (VE3) in Katja Čanžar (VE4).

Kot je dejal Vizjak, ki je predsednik brežiškega odbora, SDS podpira neodvisnega županskega kandidata Ivana Molana, ki bo po njegovem zmagal v prvem krogu.

»Ivan Molan je zmagal pred sedemnajstimi leti na nadomestnih volitvah, pred tem sem imel kratek mandat sam osebno. Slovenska demokratska stranka je na čelu te občine praktično dvajset let, od leta 2002. Zato je prav, da volivke in volivci na volitvah ocenijo, kaj je bilo v tem času narejeno, ali je bilo narejeno v korist ljudem in transparentno, in izrazijo pričakovanja, kaj je še potrebno storiti. Vsakoletne ankete kažejo, da je velika večina občanov zadovoljnih z delom občine, še posebej z delom župana. In dobrega konja se ne menja,« je dejal Vizjak

Med prednostnimi nalogami občine, ki jih bo uresničevala SDS, je Vizjak omenil razvoj malega gospodarstva, še posebej turizma. Poleg tega bodo razvijali obstoječe in nove gospodarske cone, med njimi Feniks. Brežice so že doslej zagotavljale možnosti za gospodarski razvoj, dokaz tega je nova proizvodnja podjetje TPV Automotive v Brežicah.

Zavzemali se bodo za čimprejšnjo gradnjo hidroelektrarne Mokrice, ki bo omogočila protipoplavno zaščito in gradnjo nekaterih objektov, med njimi mostu čez Savo na Čatežu ob Savi. Elektrarno naj bi začeli graditi naslednje leto. Med prednostnimi cilji je Vizjak omenil tudi nadaljevanje gradenj kolesarskih stez. Omenil je tudi sistem daljinskega ogrevanja v Brežicah -prešli bodo na obnovljiv vir energije, predvsem geotermalno energijo. Zgradili bodo parkirno hišo v mestnem središču, postavili bodo tudi sončno elektrarno.

Med prednostnimi cilji občine sta tudi gradnja dostopnega vodnega centra v Brežicah in ureditev športno rekreacijskih površin v Vrbini. Povečali bodo, je dejal Vizjak, dostopnost stanovanj zlasti mladim družinam. Vizjak je med pomembnejšimi dosežki omenil obnovo vodovodnega stolpa v Brežicah, ki ga bodo odprli prihodnji teden, in obnovo brežiškega jeklenega mostu. Dejal je, da je občina že doslej podpirala številna društva, in društva so po njegovem »prava nevladna srenja«.

Kot je rekel Aleksander Gajski, bodo vlagali v gradnjo cest in urejanje krajevnih središč.

Ivan Molan je dejal, da je zbral okrog 650 overjenih podpisov. To bi zadostovalo, da kandidira samostojno in lahko s svojo listo. Toda razvoj občine je močno povezan s svetniško skupino SDS, zato je na strankini listi. Ko je Molan postal župan in se je zavzel za to, da bi v občini presegli dotedanjo koalicijsko-opozicijsko politično delitev, ga je podprla SDS.

Župan je poudaril, da je občina pridobila veliko zunanjega denarja iz različnih virov, to pa je uspela z dobro ekipo. »Za uspešno delo občine so pomembni učinkovita ekipa, projekti in kontinuiteta,« je dejal Molan. Ko je omenjal razvoj občine, je med drugim dejal, da Bizeljsko s svojim vinogradništvom lahko postane nova Šampanja.

Katja Čanžar je kot najpomembnejši cilj navedla gradnjo kolesarskih stez proti severu občine.

M. L.