FOTO: Traktor s prikolico obvisel na podpornem zidu

24.10.2022 | 18:50

Traktor je obvisel s podpornega zidu. (Vse tri fotografije: PGD Šentjernej)

Danes dopoldne ob 9.21 je v ulici Obrtna cesta v Šentjerneju večji kmetijski traktor s pripeto prikolico zapeljal s parkirišča na podporni zid in tam obvisel. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali traktor, odpeli tovorno prikolico in jo umaknili ter z absorbentom posuli razlite motorne tekočine.

Traktor so s podpornega zidu umaknili s posebnim avtodvigalom za dvigovanje težkih bremen.

V nesreči ni bilo poškodovanih.

Pomoč reševalcem

Ob 12.25 so v ulici Pod Trško goro v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe.

Gasilci odpirali vrata

Ob 13.04 so v Volčičevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše.

Ob 8.59 so posredovali gasilci PGD Sevnica v kraju Vranje, kjer so s strokovnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta.

M. K.