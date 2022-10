Za šentjernejskega župana poleg Jožeta Simončiča kandidira še harmonikar Aleš Trbanc

25.10.2022 | 14:50

Jože Simončič se znova podaja za županski stolček občine Šentjernej. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Potem, ko je tudi Občinska volilna komisija Občine Šentjernej po izteku roka za vložitev kandidatur na svoji seji pregledala prejete kandidature, je jasno, da se bosta za županski stolček potegovala dva: poleg sedanjega župana Jožeta Simončiča (predlagatelj Peter Cvelbar in skupina volivcev) še novo ime na politične prizorišču: Aleš Trbanc (predlagatelj SDS).

Kot pove tajnica OVK občine Šentjernej Tina Gazvoda, sta obe vloženi kandidaturi za župana potrjeni kot zakoniti.

Sedanjemu županu Jožetu Simončiču – ta je 2020 zmagal na nadomestnih volitvah za župana, potem ko je nepričakovano po dveh letih svojega drugega mandata odstopil župan Radko Luzar in je v drugem krogu volitev premagal dolgoletnega župana in celo strankarskega kolega Franca Hudoklina (rezultat Jože Simončič (58,1) in Franc Hudoklin (41,9)) - se je torej izpolnila želja, da bo imel sotekmeca. Mnogi so sicer pričakovali, da se z njim znova pomeril dolgoletni šentjernejski župan Franc Hudoklin (SLS), a se za to ni odločil, stranka očitno tudi ni našla nobenega drugega kandidata za župana.

Aleš Trbanc se za župansko mesto poteguje prvič.

So se pa zato opogumili v SDS. Aleš Trbanc je njihov član že dlje časa, od letošnjega septembra pa je predsednik Občinskega odbora SDS v Šentjerneju. Večina Trbanca, ki prihaja z znane šentjernejske kmetije, bolj pozna kot glasbenika, saj igra harmoniko in je ustanovitelj narodno zabavnega ansambla Nebo. Očitno si zdaj želi tudi nastopanja na lokalni politični sceni.

Katere liste kandidirajo?

Za občinski svet Občine Šentjernej je bilo vloženih deset kandidatnih list. To so (po vrstnem redu vložitve):

•Slovenska ljudska stranka SLS, predlagatelj Slovenska ljudska stranka SLS,

•Demokratična stranka upokojencev Slovenije DeSUS, predlagatelj Demokratična stranka upokojencev Slovenije DeSUS,

•Gibanje Svoboda, predlagatelj Gibanja Svoboda,

•Slovenska demokratska stranka SDS, predlagatelj Slovenska demokratska stranka SDS,

•Nova Slovenija – krščanski demokrati NSi, predlagatelj Nova Slovenija – krščanski demokrati NSi,

•Lista ZA Šentjernejsko dolino, predlagatelj Andrej Mikec in skupina volivcev,

•Lista za celostni razvoj, predlagatelj Jože Simončič in skupina volivcev,

•Socialni demokrati SD, predlagatelj Socialni demokrati SD,

•Mladi za aktiven Šentjernej, predlagatelj Maša Močivnik in skupina volivcev

•Lista Skupaj za prihodnost, predlagatelj Janez Selak in skupina volivcev.

»Sedem kandidatnih list je bilo že potrjenih kot zakonitih. Pri treh so bile ugotovljene delne manjše formalne pomanjkljivosti, za katere računamo, da bodo v postavljenem roku odpravljene in bodo nato tudi te kandidatne liste potrjene v celoti,« pove Gazvodova in doda, da bo žreb vrstnega reda kandidatov in kandidatnih list opravljen na seji Občinske volilne komisije Občine Šentjernej predvidoma v petek, 28. oktobra.

Kdo bo zastopal Rome?

V občini Šentjernej Romi volijo tudi romskega svetnika. Kot je znano, je prispela le ena vloga.

Kot nam je neuradno uspelo izvedeti, za to mesto ne bo znova kandidirala dosedanja romska svetnica Darka Brajdič s Trdinove ulice v Šentjerneju, ki je zaradi nezadovoljstva v občinskem svetu zadnje pol leta občinske seje kar bojkotirala.

L. Markelj