Krki pripadel dvoboj kola

25.10.2022 | 08:30

Foto: Helios Suns

Domžale - Košarkarji novomeške Krke so v 4. krogu Lige Nova KBM v derbiju neporaženih moštev v gosteh premagali domžalski Helios s 74:67 (20:24, 25:20, 11:16, 18:7) in po šestih uradnih tekmah ostajajo neporaženi.

* ŠD Domžale, gledalcev 1000, sodniki: Majkič (Hrastnik), Grbić (Ljubljana), Krajnc (Maribor).

* Helios Suns: Luke 3, Mirtič 11 (2:2), Oman 7, Tunstall 15 (0:2), Mahkovic 20 (4:4), Ferme 5 (2:4), Bačvič 6 (0:1), Sirc.

* Krka: Stergar 5, Stipčević 1 (1:1), Spasojević 8 (1:1), Škedelj 6 (1:2), Macura 16 (2:2), Cerkvenik, Vucić 11 (1:4), Jurkovič 8, Špan 16 (1:1), Vujadinović 3.

* Prosti meti: Helios Suns 8:13, Krka 7:11.

* Met za tri točke: Helios Suns 11:34 (Mahkovic 4, Tunstall 3, Luke, Mirtič, Oman, Ferme), Krka 7:20 (Jurkovič 2, Stergar, Spasojević, Škedelj, Špan, Vujadinović).

* Osebne napake: Helios Suns 15, Krka 23.

* Pet osebnih: Stergar (35.).

Obe ekipi sta prejšnji teden igrali na prvem turnirju lige Aba 2 v srbskem Zlatiboru, kjer sta bili stoodstotni. Domžalčani so premagali Ggd Šenčur in Široki, Novomeščani pa so bili boljši od Sparsa in Sloge. Tudi v domačem prvenstvu sta bili pred današnjim derbijem ekipi še neporaženi. Krka ta niz ohranja, Domžalčani pa so prvič v sezoni klonili.

Na začetku dvoboja sta pri domačih blestela Američana Dennis Tunstall in Austin Luke. Tunstall je v uvodnih minutah hitro prišel do osmih točk, Luke pa si je že v prvi četrtini nabral šest podaj. Domžalčani so na njunih krilih prvo četrtino končali s štirimi točkami prednosti. Na začetku druge je pobudo prevzela Krka, a so skozi celotno vodili košarkarji Heliosa. Po še eni izenačeni četrtini pa so tik pred odmorom do vodstva le prišli gostje, ko je Jurij Macura s skokom v napadu in polaganjem postavil izid 44:45.

Takoj v nadaljevanju pa so domačini znova povedli in so v tretji četrtini prednost uspešno ubranili. Pred sklepno četrtino so vodili za štiri točke. Ob koncu tretje in v začetku četrte četrtine Domžalčani sicer pet minut niso prišli do koša in Krka se je lahko približala, a so tudi gostje na srečo domačih zapravili kar nekaj metov. Štiri minute pred koncem dvoboja je bil izid poravnan na 65:65, a tekmo je nato z dvema trojkama odločil Robert Jurkovič, ki je Krki priigral najvišjo prednost na tekmi. Te Domžalčani niso več ujeli, zadnjo četrtino pa so končali z le sedmimi točkami.

Pri Heliosu je bil z 20 točkami najuspešnejši Blaž Mahkovic, Luke pa je vpisal 12 podaj. Pri Krki sta 16 točk dosegla Macura in Jan Špan, ki je dodal še pet podaj.

Izjavi po tekmi:

Dejan Jakara, trener Helios Sunsov: "Čestitam Krki za zmago. Nekaterih stvari ne smem komentirati, samo želim si, da nekatere moje igralce bolj spoštujejo."

Gašper Okorn, trener Krke: ''Čestitam svojim igralcem za zmago. Pričakovano težka tekma v Domžalah, brez skromnosti lahko rečemo, da sta igrali dve trenutno najboljši ekipi. Je pa seveda še dolga sezona pred nami. Ta zmaga nam veliko pomeni, a daleč od tega, da bi karkoli odločala. Predvsem sem zadovoljen z obrambnim delom v drugem polčasu. Naredil smo tisto, kar smo želeli, vzpostavili smo nadzor nad napadalnim skokom Heliosa, ki nam je delal velike preglavice v prvem polčasu. Na koncu smo po mojem mnenju v izenačeni tekmi le zasluženo zmagali, saj smo pokazali, da ne izgubljamo glave v trenutkih, ko je to pomembno.''

Krkaši imajo sedaj v Ligi Nova KBM štiri zmage, prihodnja tekma pa jih čaka v petek, 28. 10., ko bodo ob 20.00 gostili Terme Olimia Podčetrtek.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn po tekmi s Heliosom Gašper Okorn po tekmi s Heliosom