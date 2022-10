Zaključena ureditev odseka lokalne ceste Sevnica - Drožanje

25.10.2022 | 09:20

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Sevnica

Sevnica - V začetku oktobra so potekala še zadnja dela za ureditev odseka lokalne ceste Drožanjska–Žabjek. Gre za dokončanje ureditev daljšega odseka lokalne ceste Sevnica–Drožanje, ki je postopoma in skladno z zmožnostmi potekalo od leta 2017 do danes.

Ureditev odseka v skupni dolžini 335 metrov je, kot sporočajo s sevniške občine, obsegala razširitev ceste z izvedbo muld po celotni dolžini obnovljenega odseka, ureditev meteorne kanalizacije z zgornjem delu odseka v dolžini 50 metrov, globinske sanacije cestišča z ureditvijo brežine na območju prepusta in obnovo prepusta.

M. K.

Galerija