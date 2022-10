Drago Antončič stotič daroval kri

25.10.2022 | 13:30

Drago Antončič se je vpisal v klub 100. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Drago Antončič iz Gorenjega Kronovega je zjutraj na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto kri daroval že stotič. Ob tej priložnosti so se mu za njegovo humano dejavnost zahvalili sekretarka novomeškega Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Barbara Ozimek, vodja centra zdravnica Mojca Šimc in predsednica KORK Otočec Alijana Guculović.

Čestitke po jubilejnem odvzemu

Tej največji solidarnostni akciji se je pridružil med služenjem vojaškega roka leta 1984 v Banjaluki, takrat, kot je dejal, predvsem zato, ker je na ta račun dobil dan dopusta, a se po prihodu domov z darovanjem redno nadaljeval, le dvakrat mu krvi niso vzeli. V krvodajalstvo je vpeljal tudi sina Mitjo in hčerko Tejo, ki sicer krvi ne darujeta tako pogosto kot njun oče. K sreči krvi dozdaj ni potreboval, jo je pa njegova soproga Marija med porodom.

Pravi, da mu krvodajalstvo veliko pomeni, saj na ta način lahko pomagaš veliko ljudem. In on jim zagotovo je. »A dokler je ne potrebuješ, pomena krvodajalstva marsikdo ne zna ceniti. Zato vabim vse, da se nam pridružijo,« je poudaril 57-letni Drago, ki bo, kot je izračunal, do 65 leta lahko kri daroval še 30-krat, če mu bo le zdravje služilo.

Konec leta se bo upokojil, v tovarni Krka je zaposlen že 35 let in pol, najprej v proizvodnji, potem kot varnostnik, zadnjih 20 let pa kot gasilec, pred tem je dve leti delal na kmetijski šoli Grm kot vzdrževalec. Okoli 45 let je tudi član Prostovoljnega gasilskega društva Otočec.

Tudi kot upokojencu mu ne bo dolgčas, doma imajo manjšo kmetijo in vinograd, kjer pridelajo, kar potrebujejo zase. »Dela nikoli ne zmanjka, če ga vidiš, ga je vedno dovolj,« je pristavil. Sicer rad kolesari, s soprogo, ki bo v službi še tri leta, rada naredita krog čez Šmarjeto in Škocjan.

Prvič dijaki srednje šole za gostinstvo in turizem

Dijaki s svetovalno delavko Anito Beguš in Matejo Šlajkovec iz OZ RKS Novo mesto.

Zjutraj so po predavanju novomeškega Rdečega križa za za zaključne letnike, ki je bilo sredi oktobra, prvič kri darovali tudi dijaki srednje šole za gostinstvo in turizem, ki jih je spremljala svetovala delavka Anita Beguš, ki je tudi sama usedla na odvzemni stol, tisti, ki niso uspeli krvi dati zdaj, se bodo ponovno na Centru za transfuzijsko dejavnost oglasili decembra.

Zaradi prazničnega ponedeljka in torka, 31. oktrobra in 1. novembra, sta odzvemna dneva prestavljane na sredo, 2. novembra.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

