Borut Pahor v Brežicah: Sposobni smo še tako zahtevna vprašanja rešiti v korist Slovenije

25.10.2022 | 14:10

Anton Supančič, predsednik pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje, Ernst Breznikar, v osamosvojitveni vojni poveljnik 25. območnega štab teritorialne obrambe Slovenije, Darko Udovič, predsednik Območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Brežice, predsednik Borut Pahor in brežiški župan Ivan Molan

Profesorji Glasbene šole Brežice

Prireditev na predvečer dneva suverenosti so pospremili številni obiskovalci (Vse foto: M. L.)

Brežice - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice, občina Brežice in Posavski muzej Brežice so včeraj v Viteški dvorani muzeja organizirali posavsko proslavo ob dnevu suverenosti, ki jo gostijo vsako leto v Brežicah. Slavnostni govornik je bil predsednik Borut Pahor.

Po uvodni himni, ki jo je zapela Mihaela Komočar Gorše iz Glasbene šole Brežice, je zbrane nagovoril predsednik Območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Brežice Darko Udovič. Med drugim je spomnil, da dan suverenosti Slovenija praznuje v spomin na izgon še zadnjega vojaka nekdanje zvezne armade iz naše države.

Brežiški župan Ivan Molan je dejal, da je čas po osamosvojitveni vojni čas vsestranskih sprememb v Sloveniji. V tem obdobju, leta 2015, so v Slovenijo množično prihajali migranti. Vstopali so tudi v brežiško občino. Nekaj časa je bila občina Brežice sama s tem bremenom. »Prvi, ki se je odzval na naš klic na pomoč, ste bili vi, gospod predsednik. Hvala,« se je posebej na Boruta Pahorja obrnil župan.

Borut Pahor je omenil ključne dogodke v Posavju v osamosvojitveni vojni in v zahvalo veteranom dejal, da so zaslužni za to, da živimo v samostojni državi.

Pred dnevom suverenosti je primerjal slovensko osamosvojitveno vojno in vojno v Ukrajini. Slovenija se je branila in je bila pripravljena braniti se še naprej. Če bi takrat, je dejal, mednarodna skupnost zahtevala in dosegla konec vojne, danes ne bi bilo samostojne Slovenije. Ukrajina kot mednarodno priznana država se brani, pripravljena je še naprej braniti svoj teritorij, prosi, da jo podpremo tudi vojaško. Če Ukrajini odrečemo podporo, jo prepustimo v nemilost ruski agresiji. »Mir, če bi ga dosegli, mora biti pravičen, drugače ne bo trajen. Ukrajina se bori naprej, mi ostali pa ne smemo spregledati prve priložnosti za mir. Zaenkrat ne kaže, da bi prišlo do prekinitve vojne,« je dejal slavnostni govornik.

Predsednik je tudi povedal, kako se v Sloveniji lahko počutimo varne. Slovenci smo bili, je dejal, ob osamosvojitvi enotni, in tej izkušnji sledimo, če bi našemu narodu pretila nevarnost. Sposobni smo še tako zahtevna vprašanja rešiti v korist Slovenije, je prepričan Borut Pahor.

Spored je povezovala Mateja Jankovič Čurič, ki je tudi prispevala scenarij. »Morda v tem trenutku časi resda niso rožnati, a vendarle nas mora veseliti dejstvo, da smo si 31 let nazaj priborili svojo državo, še vedno govorimo blagozvočno slovenščino in še vedno se znamo poveseliti drug z drugim,« je v uvodu prireditve dejala Mateja Jankovič Čurič, ki se ja zahvalila za nastope Liji Čurič in profesorjem Glasbene šole Brežice Mihaeli Komočar Gorše, Marjetki Podgoršek Horžen, Petri Uršič Novaković, Svjetlani Mulc, Igorju Požarju, Miranu Petelincu, Danielu Ivši, Berislavu Cerinskiju, Anamariji Šimičić, Niku Ogorevcu in Pierini Cavaliere Mršić.

Že pred proslavo v Viteški dvorani so slovesno dvignili zastavo v Brežicah pri pomniku osamosvojitveni vojni Obelisk zmage 1991, kjer je zbrane nagovoril predsednika pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje Anton Supančič.

M. L.

