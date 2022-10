Kradli barvne kovine, računalnik, orodje in - traktor

25.10.2022 | 13:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Med 22. 10. in 24. 10. je v Straži nekdo vlomil v prostore podjetja. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je med 22. 10. in 24. 10. neznanec vlomil v zabojnik in ukradel orodje in prenosni računalnik. Škode je za okoli 450 evrov.

Med 22. 10. in 23. 10. so v Žužemberku neznanci vlomili v prostore podjetja in ukradli dva kalupa za vlivanje plastike in odpadne izdelke iz barvnih kovin.

V naselju Hom na območju Šentruperta je nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal kmetijski traktor IMT 539, registrskih oznak NM LH83.

Migranti

Policisti so med varovanjem državne meje na območju PP Brežice (Loče, Mihalovec, Loče, Obrežje, Rigonce) izsledili in prijeli 31 državljanov Indije, 13 državljanov Burundija, devet državljanov Rusije, devet državljanov Afganistana, sedem državljanov Pakistana, tri državljane Kube, dva državljana Bolivije in državljana Nepala. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 50. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 207 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.