Gibanje Svoboda v Novem mestu le s svetniško kandidatno listo; nosilec Matija Škof

25.10.2022 | 18:50

Del liste kandidatov za mestni svet (Foto: Tomaž Levičar)

Novo mesto - Gibanje Svoboda, ki v Mestni občini Novo mesto ne bo imelo svojega županskega kandidata, bo na lokalnih volitvah v Novem mestu nastopilo z listo 29 kandidatov za občinski svet. Nosilec liste je vodja lokalnega odbora Gibanja Svoboda Matija Škof. Gre za družbeno aktivne, kompetentne in politično sveže posameznike, so sporočili danes.

Njihov cilj je osvojiti vsaj pet svetniških mest, v občinskem svetu pa želijo postati druga največja skupina. Kot so ocenili, bodo le tako pomemben sogovornik pri celostnem in enakopravnem razvoju občine in regije. Ta namreč po njihovem potrebuje več povezovanja in skupnega nastopanja v turizmu in drugih gospodarskih panogah.

Ključna področja, za katera se bodo zavzemali, so cestna in železniška infrastruktura, Novo mesto za vse občane ter prehranska in energetska samooskrba.

S sodelovanjem države bi pospešili izgradnjo mestne zahodne obvoznice, zgradili bi nov vzhodni cestni priključek. Zavzemajo se za cesto tretje razvojne osi od Celja do Bele krajine in za modernizacijo dolenjske železnice. Spodbudili bi tudi razvoj železniške proge do Brežic.

V Novem mestu bi zagotovili gradnjo novih stanovanj za mlade. Po najboljših zgledih bi poskrbeli za vključevanje Romov v družbo, uvedli pa bi tudi participativni proračun.

Spodbujali bi višjo stopnjo prehranske samooskrbe in omejili delež zavržene hrane. Poskrbeli bi za ekološke in energijsko varčne naložbe in za razvoj nujne trajnostne infrastrukture, so še dodali.

Listo Gibanja SVOBODA Novo mesto sestavljajo:

1. Matija Škof

2. Renata Pavlin

3. Tomaž Levičar

4. Urška Kovačič

5. Žiga Papež

6. Darja Judež

7. Matjaž Recelj

8. Maja Osterman

9. Tomaž Slana

10. Kaja Papič

11. Jože Miklič

12. Sonja Simčič

13. Rok Račečič

14. Anita Hrastar

15. Tihomir Troha

16. Urška Korasa

17. Miha Škvar

18. Jožica Luzar

19. Maja Javornik

20. Stanislav Lazić

21. Robert Strniša

22. Robert Šinkove

23. Olga Zore

24. Božidar Lenarčič

25. Dragica Nenadič

26. Anže Derganc

27. Janez Pezelj

28. Sandi Papež

29. Jožica Derganc

M. K.