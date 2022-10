Sončki kmalu pridejo na Bučko

26.10.2022 | 12:50

Varstveno bivalna enota na Bučki ob regionalni cesti je praktično nared, občina čaka še na uporabno dovoljenje.

Škocjan - Ni več daleč dan, ko bo na Bučki zaživela stanovanjska skupnost za ranljive skupine na Bučki – varstveno bivalni objekt (VBO). Stavba je praktično dokončana, urejajo se zadnje stvari za pridobitve uporabnega dovoljenja. Vlogo je občina že oddala na UE Sevnica.

Kot pravi direktorica občinske uprave Škocjan Petra Pozderec, uporabno dovoljenje pričakujejo v dveh tednih, potem sledi naselitev objekta in otvoritev.

Škocjanski svetniki so objekt predali v petletno upravljanje Sončku.

Svetniki so namreč za občinski seji pred dnevi – zadnji v tem mandatu – sprejeli sklep o oddaji v uporabo VBO Bučka društva Sončku iz Novega mesta in sicer za pet let. To pomeni, da bo Sonček – zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, upravljal z objektom, ga vzdrževal in zanj skrbel.

V varstveno bivalni enoti bo nastanjenih od šest do osem uporabnikov, odraslih oseb z invalidnostjo.

Za gradnjo nastanitvene enote na Bučki, ki je del skupnega projekta z Občino Kočevje, je Občina Škocjan pridobila 200 tisočakov nepovratnih sredstev (pogodbo so podpisali z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s sofinanciranjem iz državnega proračuna in Evropskega sklada za regionalni razvoj), sicer pa je naložba po pogodbi vredna skoraj 800.000 evrov in se je od projektantske vrednosti podražila.

Denar od Kočevja?

Svetnika Jože Zorko in Martina Božič.

Ker je spomladi letos Občina Kočevje odstopila od projekta, v občini Škocjan aktivno iščejo možnosti za prenos sredstev na njihov del projekta. To je težavno, s upajo, da uspe, kot pravi Pozderčeva, postopek še poteka, nič ni potrjenega.

Svetniki so na zadnji občinski seji sprejeli še pomembne točke, ki se tičejo prihodnjega razvoja občine Škocjan.

Sprejeli so strategijo razvoja občine Škocjan do leta 2030 in več, ki jo je pripravil Razvojni center Novo mesto, idejno zasnovo ureditve obeležja Gutenwerd v Dobravi pri Škocjanu, za kar so pobudo dali domačini, ter idejno zasnovo športne dvorane in vrtca, ki jo je pripravilo podjetje Styria Arhitektura iz Maribora.

Besedilo in foto: L. Markelj