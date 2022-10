Že v 2. krogu rokometnega pokala trije prvoligaški obračuni

26.10.2022 | 08:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; MRK Krka)

Ljubljana - Znani so pari 1/16 finala pokala Slovenije za člane v sezoni 2022/23. Ob gostovanjih klubov iz lige NLB pri nižjeligaših bodo že v drugem krogu pokalnega tekmovanja na sporedu tudi trije prvoligaški dvoboji: Trimo - Riko, Dobova - Gorenje Velenje ter Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Za večino klubov bo tekma šestnajstine finala uvod v pokalno tekmovanje v tej sezoni, svoj krst pa so v preteklih dneh uspešno prestala že tri moštva.

Dol TIK Hrastnik tokrat čaka dvoboj s Sviš Ivančno Gorico, Ljubljana bo gostovala pri Arcont Radgoni, Nova Gorica pa bo napredovanje iskala proti Črnomlju.

Poleg treh prvoligaških dvobojev se bodo na preostalih pokalnih preizkušnjah za preboj v osmino finala borile zasedbe Mokerca Iga in LL Grosista Slovana, Velike Nedelje in Frankstahla Radovljice, Alplesa Železnikov in Jeruzalema Ormoža, Kočevja in Moškanjcev - Gorišnice, Pomurja in Maribora Branika, Grosuplja in Slovenj Gradca, Herza Šmartnega in Krke, Sevnice in Krškega, Drave Ptuja in Jadran Hrpelje - Kozine ter Butan Plina Izole in Kopra.

Dvoboji, ki bodo odločali o preboju v osmino finala pokala Slovenije, bodo predvidoma na sporedu v sredo, 9. novembra.

* Pari 1/16 finala pokala Slovenije:

Mokerc Ig - LL Grosist Slovan

Velika Nedelja - Frankstahl Radovljica

Trimo Trebnje - Riko Ribnica

Dol TIK Hrastnik - Sviš Ivančna Gorica

Alples Železniki - Jeruzalem Ormož

Kočevje - Moškanjci - Gorišnica

Nova gorica - Črnomelj

Pomurje - Maribor Branik

Grosuplje - Slovenj Gradec

Herz Šmartno - Krka

Sevnica - Krško

Drava Ptuj - Jadran Hrpelje - Kozina

Dobova - Gorenje Velenje

Butan plin Izola - Koper

Arcont Radgona - Ljubljana

Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka

STA; M. K.