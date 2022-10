Pogrešanega niso našli, iskalna akcija se nadaljuje

26.10.2022 | 07:00

Iskalno akcijo, tudi z reševalnimi psi, danes nadaljujejo. (Ilustrativna fotografija; arhiv DL)

Minulo noč ob 0.45 se je začela iskalna akcija pogrešane osebe na Libni, občina Krško. V akciji je sodelovala ekipa Zveze reševalnih psov Slovenije Dolenjske in Skupina za iskanje pogrešanih oseb KZS. Pogrešana oseba ni bila najdena, iskanje se bo nadaljevalo v jutranjih urah.

Dimniški požar

Ob 2.01 so v kraju Brezje pri Dovškem, občina Krško, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško in PGD Senovo so saje pogasili, odstranili pregreto izolacijo in pogasili tleče dele okoli dimnika.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI, na izvodu FUČKOVCI VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA1, izvod Desno;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI METLIKI 2000.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 1. PROTI PARADIŽU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV 2004;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE2 1984;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE, izvod 4. SIMONČIČEVA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 11:00 na območju TP Migolica, nizkonapetostno omrežje – Migolica; med 11:00 in 14:00 pa na območju TP Gomila, nizkonapetostno omrežje – Gašperšič.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice Gubčeva, nizkonapetostno omrežje – Gubčeva desno proti Savi med 9. in 12. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Male Malence, Malence in Dobe med 8.30 in14. uro in na območju TP Spodnje Pijavško med 8.30 in 9.30 uro; na področju nadzorništva Krško okolica pa na območju TP Brezje, nizkonapetostno omrežje – Brezje med 8. in 12. uro.

M. K.