Odlična priložnost za mlade raziskovalce

26.10.2022 | 08:30

Pet raziskovalcev bomo zaposlili takoj, do konca leta za Rudolfovo tudi nova tehnološka oprema



Razpis za zaposlitev petih mladih raziskovalcev za nedoločen čas je gotovo potrditev napovedi vseh tistih, ki so v znanstvenem in tehnološkem centru Rudolfovo videli podporo razvoju gospodarstva v Jugovzhodni regiji in tudi širše v Sloveniji.

Iščemo strokovnjake s področij vseh naših štirih temeljnih raziskovalno-razvojnih skupin, na katerih temeljimo: laboratorija za tovarne prihodnosti, centra za digitalno preobrazbo, centra za krožno gospodarstvo ter centra za prenos tehnologij in intelektualno lastnino. Zaposlili bomo strokovnjake s področij elektrotehnike, strojništva, računalništva, matematike in fizike. Na razpis se lahko prijavite do konca oktobra.

LABORATORIJ ZA TOVARNE PRIHODNOSTI PREJEL ZLATO PRIZNANJE ZA INOVACIJO

Rudolfovo išče nove strokovne moči ravno v času, ko je bila skupina Laboratorija za tovarne prihodnosti nagrajena kot zlata inovacija Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Laboratorij, ki je bil ustanovljen konec lanskega leta v okviru Razvojnega centra Novo mesto in od zdaj deluje v okviru Rudolfovega in je prvi javni inštitut v naši regiji. Od začetka tega meseca je v tem novomeškem raziskovalnem zavodu zaposlenih 20 raziskovalcev, ki na zdajšnji raziskovalni opremi izvajajo aplikativne raziskave za gospodarstvo. Tudi v prihodnje se bomo krepili z novimi strokovnjaki in raziskovalci, do konca leta pa se bomo opremili tudi z novo tehnološko opremo.

»Laboratorij za tovarne prihodnosti, LABTOP, je visoko tehnološka mini tovarna, v kateri se učijo dijaki, študenti ter mlada in že uveljavljena podjetja. V njem je integrirana večina ključnih tehnologij, ki sodijo na področje industrije 4.0. Prostor uporabljajo izobraževalne ustanove iz regije, ki v laboratoriju izvajajo redni izobraževalni program, intenzivno pa ga uporabljajo tudi podjetja in posamezniki,« pravi prof. dr. Janez Povh, ki je v začetku septembra prevzel vodenje tega javnega zavoda.

Rudolfovo — znanstveno in tehnološko središče Novo mesto je dobra nadgradnja uspešnemu gospodarstvu v Jugovzhodni Sloveniji s središčem v Novem mestu, ki že danes ustvarja nadpovprečno dodano vrednost in tudi kakovostna delovna mesta. Regija nadpovprečno izstopa po vlaganjih v razvojno raziskovalno dejavnost (RRD), saj je leta 2020 vložila dvakrat večji delež družbenega proizvoda v RRD v primerjavi s Slovenijo, vendar je bil delež javnih in tujih virov za RRD v naši regiji dvanajstkrat manjši, kot je ta delež na ravni države. Ustanovitev javnega zavoda Rudolfovo je bil logičen in naraven proces, ki ta neravnovesja popravlja v korist gospodarstva v tekmi globalne konkurenčnosti ter posledično vseh prebivalcev regije in Slovenije.

Več o razpisu za mlade raziskovalce in o Rudolfovem - znanstvenem in tehnološkem središču Novo mesto najdete na: www.rud.si.

Oglasno sporočilo