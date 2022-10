V Ribnici aktualni župan Pogorelc brez protikandidata

26.10.2022 | 09:20

Samo Pogorelc (Foto: arhiv DL)

Ribnica - V občini Ribnica je kandidaturo za župana na skorajšnjih lokalnih volitvah vložil le aktualni župan Samo Pogorelc, ki ima na ta način nov mandat že zagotovljen. Podatek, da si ga ni upal izzvati nihče, pripisuje predvsem delu v zadnjih štirih letih in "dejstvom, ki so vidna na terenu, tako na naložbenem kot drugih področjih".

36-letni inženir gradbeništva se je na čelo občine kot eden najmlajših županov zavihtel leta 2018, ko je z nekaj manj kot 74-odstotki glasov slavil že v prvem krogu, njegova lista pa je v občinskem svetu tudi osvojila prepričljivo večino.

Iz dosedanjega štiriletnega dela izpostavlja številne projekte, ki jim jih je uspelo izpeljati, in finančna sredstva, ki so jih pripeljali v občino. "Samo preko Lokalne akcijske skupine nam je uspelo pripeljati dobrih 400.000 nepovratnih sredstev, česar v preteklosti ni bilo. Podvojili smo sredstva, prejeta iz državnega proračuna in proračuna EU. V štirih letih smo počrpali za 15,5 milijona evrov," je povedal.

Kot enega od dosežkov je izpostavil, da mu je uspelo delovati povezovalno in da pri tem povezuje tudi ostale politične stranke. "Ni prostora za politiko, ampak je predvsem prostor za povezovanje za napredek," je poudaril.

Ob tako rekoč že zagotovljenem novem mandatu je med glavnimi projekti za naslednja štiri leta izpostavil gradnjo Medgeneracijskega športnega kompleksa Ribnica, ki ga bo občina gradila na mestu propadajočega Ideal centra in naj bi bil končan leta 2024. Nameravajo tudi širiti industrijsko cono v Lepovčah ter zgraditi "kar nekaj vodovodov in kanalizacije". "Skratka v Ribnici se bo zagotovo gradilo, na kar nakazuje že sam proračun za leto 2023, ki je rekorden," je še dejal.

Pogorelc s svojo listo kandidira tudi na volitvah v občinski svet, kjer si želi, da bi dobil večino, s katero bi lažje izpeljal začrtane projekte. Poleg njegove liste je bilo sicer za volitve v ribniški občinski svet vloženih še šest list - liste SDS, SD, NSi in SLS, Neodvisna lista mladih Moja Ribnica ter Neodvisna lista Zlata ribica.

STA; M. K.