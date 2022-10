Pogrešanega našli mrtvega, očitno je bil žrtev kaznivega dejanja

26.10.2022 | 10:10

Prve ugotovitve preiskave bodo policisti predstavili danes opoldne. (Simbolna slika; arhiv DL)

S Policijske uprave Novo mesto so pravkar sporočili, da so policisti včeraj na območju Karteljevega v iskalni akciji našli pogrešanega 49-letnega moškega, ki so ga iskali od nedelje. Pogrešani je bil najden mrtev, ugotovljeno je bilo, da je bil žrtev kaznivega dejanja.

Nekaj podrobnosti bo znanih danes opoldne, ko bo kratko izjavo za javnost pred stavbo PU Novo mesto podal Aleš Burgar, pomočnik načelnika Postaje prometne policije Novo mesto - pojasnil bo prve ugotovitve preiskave kaznivega dejanja.

Kot smo poročali, so truplo ob cesti pri odcepu za Gorenje Kamenje našli včeraj dopoldne.

M. K.