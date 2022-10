Na prehodu zbil mladoletnico

26.10.2022 | 12:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj nekaj po 7. uri je na Topliški cesti v Novem mestu 35-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v mladoletno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano mladoletnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Prehitra

Okoli 9. ure se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, pri Koroški vasi. Policisti so ugotovili, da je 35-letna voznica v ovinku zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročiteljici nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Ukradli sedežno garnituro

S terase gostinskega lokala v Novem mestu je v noči na torek nekdo ukradel sedežno garnituro. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov.

Prijeli tihotapca in tujca

V minuli noči so policisti na območju Dobove ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 25-letni državljan Indije. V vozilu je prevažal dva državljana Indije, ki sta pred tem nezakonito prestopila državno mejo. 25-letnemu osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovanemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Jesenice, Ponikve, Obrežje, Nova vas pri Mokricah, Dobova) izsledili in prijeli 17 državljanov Rusije, 14 državljanov Indije, devet državljanov Pakistana, štiri državljane Bangladeša, tri državljane Maroka, tri državljane Kube in dva državljana Libije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu posredovali v 55. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 230 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in deset nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.