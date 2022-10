Župan Hribar o anonimki o selitvi pokopališča kot zlonamerni kleveti

26.10.2022 | 14:10

Šmarješki župan Marjan Hribar in direktorica OU Mateja Kotnik sta na novinarski konferenci zanikala očitke in laži iz anonimk, ki v zadnjih dneh krožijo po šmarješki dolini.

Šmarješke Toplice - Vroča predvolilna jesen pred lokalnimi volitvami, podtikanja in laži nekaterih posameznikov, s katerimi želijo škoditi moji vnovični kandidaturi za župana občine Šmarješke Toplice ter vnesti nemir med občane, so glavni razlog za anonimke z lažmi in zlonamernimi klevetami zaskrbljenih krajanov, ki se te dni pojavljajo v javnosti.

Tako je danes dopoldne na novinarski konferenci v prostorih družbenega doma v Šmarjeti razlagal sedanji prvi mož občine Šmarješke Toplice mag. Marjan Hribar in odločno zanikal namigovanja oz. laži glede selitve šmarješkega pokopališča na drugo lokacijo v zameno za volilno podporo zaposlenih v največjem šmarješkem podjetju Plastoform, ki bi se potem lahko širilo v okolico, ter tudi neresnice v zvezi z upravljanjem in uničevanjem Hiše žive dediščine (HŽD) v Beli Cerkvi, ki bo začasno res postala šola zaradi reševanja prostorske stiske med dograditvijo OŠ Šmarjeta. Tja bodo preselili štiri razrede.

O tem je na novinarski konferenci spregovorila direktorica občinske uprave Mateja Kotnik.

KRAJANE V PISMU SKRBI, DA BI POKOPALIŠČE PRESELILI

Pokopališče v Šmarjeti z novo mrliško vežico (na levi), zadaj pa stoji poslopje podjetja Plastoform.

»Ne najdem besed, kako lahko s takimi neumnostmi, dezinformacijami in neresnicami tako vznemirjajo javnost in povzročajo globoke travme občanom,« je prizadeto komentiral Marjan Hribar anonimno pismo krajanov Šmarjete in Šmarjeških Toplic, ki smo ga v teh dneh prejeli tudi na naše uredništvo. V njem piše, da krožijo govorice, naj bi župan v zameno za glasove na volitvah žrtvoval osrednje občinsko pokopališče v Šmarjeti in zemljišče ponujal lastniku podjetja Plastoform, da bi ta lahko širil svoje podjetje, pokopališče pa bi prestavili na drugo lokacijo v bližini Šmarjete, kjer ima občina dve parceli.

»Krajani smo ogorčeni, ne bomo dopustili, da župan zlorabi položaj in oskruni naše pokopališče. Naj pusti umrle svojce, da počivajo v miru,« pravijo krajani v anonimki, prepričani, da je to sposoben izpeljati v hudem boju za župana.

Nekateri menijo, da se ta verjetno obeta prav zaradi vstopa v županski boj še nekdanje županje šmarješke občine mag. Bernardke Krnc, ki je te dni vse presenetila z vnovično kandidaturo. Mnogi se spomnijo vseh volilnih zapletov pred štirimi leti, ko je šmarješka občina zadnja v državi dobila župana, in to le za dva glasova.

NEUPRAVIČENO BLATENJE PLASTOFORMA

Marjan Hribar: "Nekateri očitno težko priznajo volilni poraz pred leti in da je občina v kratkem času tako napredovala."

Župan Hribar v celoti vse navedbe zavrača in pove, da bo pokopališče v Šmarjeti, ki tu stoji že desetletja, na isti lokaciji tudi ostalo. Še več – občina Šmarješke Toplice je nedavno ob pokopališču celo dokupila dodatne površine za njegovo širitev in ureditev parkirišč ob njem. Urejena bo zelena površina s potjo in zeleno bariero proti tovarniškemu delu, ki sega vse do osrednjega dela naselja, piše v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmarjeta. Kakršna druga dejavnost ali širitev podjetja Plastoform na tem zemljišču nikakor ni možna, poudarja.

Hribar še pove, da so taka podtikanja nespoštljiva tudi do vseh pokojnih, ki počivajo na šmarješkem pokopališču.

Obenem pove, da mu je zelo hudo, ker je tega klevetanja neupravičeno in žaljivo deležna tudi najbolj uspešna gospodarska družba v občini, ki se jo skuša prikazati kot nekoga, ki se želi širiti na pokopališče. Plastoform je v resnici podjetje, ki že vrsto let daje kruh številnim občanom, »zdaj pa se v negativni konotaciji spet pojavlja, kot da ni bilo dovolj že pred štirimi leti. Plastoform je naš ponos, zaradi njega smo najbolj uspešna občina v Sloveniji. Očitno to nekomu ne odgovarja in ni hujšega, kot nekomu priznati uspeh,« je komentiral Marjan Hribar.

HŽD RES ZAPRTA IN RAZDEJANA?

Hiša žive dediščine v Beli Cerkvi

V drugi anonimki, ki so jo v teh dneh razposlali vaščani Bele Cerkve, pa povedo, da so na spletu zasledili, da v HŽD, ki je bila na mestu stare osnovne šole v Beli Cerkvi zgrajena leta 2015, turistični obiski začasno niso mogoči. Hiša naj bi bila zaprta, zakaj, pa ne vedo nič, občina naj ne bi nikogar obvestila, niti ne društva, ki delujejo v hiši. Neuradno kroži informacija, naj bi tja preselili nekaj oddelkov šole zaradi prostorske stiske ob njeni obnovi, in kot opažajo, se v objektu res že nabira šolska oprema.

Krajani so nad dogajanjem razočarani. Obiskovalci, tudi od drugod, ki jih je tja vozil turistični vlakec, prihajajo zaman, ne morejo si ničesar ogledati, ne morejo se sprehoditi po hiši, spoznati zgodovino kraja ter se srečati s predstavniki raznih društev. Soba Dežela arheologije, ki je bila oblikovana kot muzej, v njej pa je bilo razstavljenih veliko replik najdb, najdenih na širšem območju Vinjega vrha, je zdaj prazna.

DRUŠTVA BREZ PROSTOROV?

»Kam so odšle stvari z razstave, vse replike in primerki, ki so jih darovali vaščani za namen stalne razstave?« sprašujejo in opozarjajo še, da so društva ostala brez prostorov za ustvarjanje, kar je bil glavni namen hiše.

»Cilj izgradnje HŽD je bil tudi objekt, ki bo hkrati hiša žive dediščine, prostor za kulturno udejstvovanje in izobraževanje, prostor za medgeneracijsko druženje in udejstvovanje lokalnih društev. Slednja bodo zaradi novih razmer ostala brez prostorov. HŽD naj bi delovala še za naše naslednike, vendar se več kot očitno to ne bo zgodilo. Namesto lepo urejenega »muzeja«, bo ostala razdejana hiša, ki ne bo več služila svojemu namenu,« pišejo vaščani in opozarjajo, da sobe niso primerna za šolanje učencev, bojijo se tudi, koliko škode bo narejene z montiranjem opreme, itd.

OBČINA: HŽD NI ZAPRTA, V NJEJ ZAČASNO POUK



Mateja Kotnik

Da je ta strah neupravičen, trdijo na občini Šmarješke Toplice. Direktorica OU Mateja Kotnik poudari, da trenutno turistični obiski v HŽD niso mogoči, »kar pa ne pomeni, da se obiskovalci ne morejo udeležiti kulinaričnih delavnic ali kako drugače spoznati bogatega društvenega življenja. Objekt kot tak seveda nikakor ni zaprt, vsi obstoječi uporabniki oz. društva ga lahko nemoteno uporabljajo, potrebnega bo le nekoliko več prilagajanja in sprotnega dogovarjanja.«

Občina se je namreč v dogovoru z OŠ Šmarjeta odločila, da zaradi varnosti in hitrejšega dela pri dograditvi šole, ki je za občino izrednega pomena, naložba pa bo sofinancirana z državnim denarjem, v HŽD v Belo Cerkev začasno preselijo štiri razrede. Prostorska stiska šole je že dolgo vsem znana, ravno tako aktualni projekt dograditve, pravi. Vse je skrbno načrtovano, zdaj v objektu urejajo vse potrebno za nemoten potek pouka.

»Objekt je praktično nov, prostori so sodobni, ogrevanje in prezračevanje je urejeno. Objekt je že vrsto let v javni uporabi in je kot tak grajen skladno z vsemi standardi za javne objekte,« pravijo na občini. Da je o selitvi oddelkov na drugo lokacijo obveščeno tudi pristojno šolsko ministrstvo in da bodo zadostili vsem pogojem, pa zatrdi ravnateljica OŠ Šmarjeta Nevenka Lahne, ki obljublja, da bodo strokovni delavci in tehnično osebje poskrbeli, da bodo prostori vsakodnevno urejeni in pospravljeni in da bodo po zapustitvi stavbe pripravljeni za vzpostavitev prvotnega namena.

REPLIKE OHRANJENE

Na občini povedo tudi, da nikakor ne držijo podtikanja iz pisma, da bo ob prilagajanju prostorov za šolanje uničeno imetje HŽD. Ena od učilnic bo delovala tudi v t.i. sobi Dežela arheologije, a vsi razstavljeni predmeti oz. replike so ustrezno shranjeni v depoju Dolenjskega muzeja Novo mesto, kar je po besedah direktorice Jasne Dokl Osolnik storila njihova strokovna ekipa arheološkega oddelka. »Po dogovoru bo razstava na prvotno lokacijo vrnjena do 1.7.2023,« pravi.

HŽD naj bi bila do poletne turistične sezone prihodnje leto spet na voljo za turistične oglede, pravijo na občini.

PREDVOLILNO NAGAJANJE

Pokopališče v Šmarjeti nikakor ne bodo nikamor selili, ostaja na starem mestu in ga bodo celo širili ter uredili dodatna parkirišča.

Šmarješki župan Marjan Hribar ugotavlja, da so vsi ti očitki, ki prihajajo v javnost v zadnjih dneh, pravzaprav od začetka predvolilne kampanje, ustvarjeni z namenom blatenja in žaljenja ter diskriminacije njega kot župana, a jemlje jih ne le kot napad nase, ampak tudi na celotno ekipo občinske uprave in člane občinskega sveta občine Šmarješke Toplice, saj brez njih ni bila sprejeta nobena odločitev.

»Vse neresnične obtožbe kot župan v celoti zavračam. Očitno je glede na preteklo zgodovino v občini nekaterim težko priznati volilni poraz, in da nam je v kratkem času uspelo narediti toliko dobrih projektov. Težko jim je sprejeti dejstvo, da smo postali najbolj razvita občini v Sloveniji - prvi smo po netu dohodka na prebivalca, kar kaže na odlično sodelovanje z gospodarstvom,« pove Hribar, ki vse te laži pripisuje predvolilnemu dogajanju, za katerega pa pravi, da ne sme biti dovoljeno vse. Zato se bo, če bo potrebno, posluževal tudi vseh pravnih sredstev.

Na novinarski konferenci je bilo govora tudi o dogajanju v Turistično- gospodarski in storitveni coni Dolenje Kronovo, o čemer več v današnjem posebnem prispevku, objavili ga bomo pozno popoldne ...

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Majda K.A. Dragi moji Belocerkovci, nad tem, kar berem v članku zgoraj sem pa res razočarana. Pa ne zato, ker ste se odločili županu posredovati svoje nezadovoljstvo, ampak zaradi načina, kako ste to naredili. Z natolcevanjem in izmišljotinami, ki jih je župan lahko z dokazi ovrgel in sesul z levo roko. In z anonimkami, celo podpisanimi v imenu Belocerkovcev. Jaz živim v Beli Cerkvi pa zagotovo nisem imela nič s to anonimko, torej ste me neupravičeno stlačili med avtorje le-te. In koliko je še takšnih?! Ja, verjamem, da nas vse skupaj kaj moti pri obstoječi občinski oblasti, ampak nas je tudi pri prejšnji. Upravičeno in neupravičeno. Če samo pomislim na HŽD - že od lanske jeseni smo nezadovoljni zaradi spremembe njene namembnosti, avtorji anonimke ste se pa to odločili obelodaniti pred volitvami. Anonimno. Kot vse ostalo. Zaradi načina in neutemeljenih, izmišljenih (glede na županov odziv vse tako kaže) očitkov smo Belocerkovci, se bojim, izgubili kredibilnost za kakršnokoli nadaljno resno predvolilno aktivnost. Želela bi si, da za župana ali županjo ne izbiramo slabšega (od slabega), ampak boljšega (od dobrega). S tem sem želela povedati, da si želim pozitivnega pristopa, poiščimo pri obeh najboljše, kar sta oz. bosta za nas lahko naredila. Z nagajanjem, izmišlenimi zgodbami, podtikanji, zavitimi v anonimnost bomo samo skregani med seboj. Organizirajte se, poiščite teme, ki bi bile zanimive za debato z županskima kandidatoma, se pod vse skupaj podpišite pa se vam pridružim s svojim podpisom tudi jaz. Morda potem najdemo način, kako prepoznati tistega, ki bo za nas najboljši. Ampak na odkrit in pošten način. Majda Kušer Ambrožič Preglej samo prijavljene komentatorje