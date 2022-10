Pogrešanega 49-letnika našli včeraj, do smrti ga je zbil avto, voznik pobegnil

26.10.2022 | 13:40

Pomočnik načelnika postaje prometne policije Novo mesto Aleš Burgar (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeški policisti, ki so od nedelje iskali pogrešanega 49-letnika iz Brezja pri Trebelnem, so ga v torek okoli 9. ure našli na območju Karteljevega. Neuradno naj bi šlo za Marjana Bevca, za katerega je policija v ponedeljek sporočila, da ga pogrešajo svojci.

Kot je danes povedal pomočnik načelnika postaje prometne policije Novo mesto Aleš Burgar, so ugotovili, da je bil žrtev kaznivega dejanja oz. da ga je ob cesti brez pločnika v petek okoli 21.30 zbil avto, voznik pa je s kraja nesreče pobegnil. Včeraj okoli 12. ure so izsledili avto na parkirišču v Trebnjem, pa tudi lastnika in voznika, zoper katerega bodo po zaključeni preiskavi podali kazensko ovadbo.

Za omenjeno dejanje oz. prometno nesrečo iz malomarnosti, pri kateri je ena oseba umrla, mlajšemu vozniku z območja Trebnjega grozi do 8-letna zaporna kazen.

Po Burgarjevih besedah so svojci policijo v nedeljo popoldne obvestili, da je 49-letnik odšel neznano kam v petek, takoj so začeli z iskanjem, opravili več razgovorov z osebami, ki so ga poznale, aktivnosti pa je pospešili, saj naj bi pogrešani potreboval zdravila, ki jih je pustil doma. »Pri tem je nastal nesrečni splet okoliščin, ki nam je iskanje otežil, saj smo pridobili lokacijo njegovega mobilnega telefona, ki naj bi se nahajal na območju Novega mesta. V ponedeljek smo ugotovili, da je ta telefon našel nek občan v petek zvečer na cesti pri Karteljevem in ga odnesel domov,« je povedal in dodal, da so ga nato v Novem mestu našli in zasegli.

Policisti so nato začeli s preiskavo širšega območja kraja, kjer je Novomeščan našel telefon, pri tem so uporabili tudi dron, s katerim so včeraj okoli 9. ure našli pogrešanega mrtvega v grmovju približno pet metrov od roba ceste. »S pomočjo zdravstvenega osebja smo ugotovili, da obstaja velika verjetnost, da je pogrešani žrtev prometne nesreče, saj je imel tipične poškodbe, ki kažejo na to.« Na kraju so našli tudi več drobcev z avtomobila, ki so ga nato policisti izsledili pokritega s ponjavo okoli poldneva na parkirišču v Trebnjem. Ugotovili so, da se poškodbe na vozilu ujemajo s sledovi s kraja nesreče, izsledili so, kot omenjeno, tudi njegovega lastnika oz. voznika.

Preiskavo še nadaljujejo in o vsem obveščajo pristojno tožilstvo. Ali je poškodovani umrl takoj, še ne morejo povedati, saj sodna obdukcija še ni končana, je še povedal Aleš Burgar.

M. Ž.

Zvočni zapisi Pomočnik načelnika Postaje prometne policije Novo mesto Aleš Burgar o izsledkih preiskave prometne nesreče s pobegom pri Karteljevem pri Novem mestu Pomočnik načelnika Postaje prometne policije Novo mesto Aleš Burgar o izsledkih preiskave prometne nesreče s pobegom pri Karteljevem pri Novem mestu