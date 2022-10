Župan od avtoprevoznika zahteva javno opravičilo; izsiljevanje v mafijskem slogu

26.10.2022 | 18:30

Župan Marjan Hribar v rokah drži dokaz - kopijo listka z zahtevami avtoprevoznika Boštjana Košljarja, zaradi česar je šel v kazensko ovadbo.

Šmarješke Toplice/Dolenje Kronovo - Tema današnje novinarske konference v prostorih družbenega doma v Šmarjeti je bila poleg anonimk tudi TSGC Dolenje Kronovo, pri urejanju katere naj bi se dogajale razne mahinacije, korupcija, preprodaje zemljišč, itd., o čemer smo v našem časopisu in tudi na spletu nedavno že poročali.

Dodajmo le, da je župan Marjan Hribar potrdil, da je na celotno zadevo odgovoril s kazensko ovadbo, v kateri podjetniku, avtoprevozniku Boštjanu Košljarju in njegovi partnerici Alenki Butara, očita sum kaznivega dejanja napeljevanja k zlorabi uradnega položaja ali uradnih pravic.

Košljarjeva parcela v coni je že urejena.

Župan meni, da gre za obupen poskus enega od lastnikov v obrtni coni, ki je na mafijski način od občine zahteval denarno nagrado v višini 80 tisoč evrov za umike njegove pritožbe, ki jo podal na že izdano njegovo lastno soglasje, ki je bil pogoj za gradbeno dovoljenje.

PODJETNIKI PLAČALI ZATO VIŠJI KOMUNALNI PRISPEVEK

Sodišče je njegovo pritožbo po besedah župana kmalu zavrnilo, »sam se je vmes sicer še pritoževal, vse z namenom, da škodi občini in podjetnikom v coni. A projekt smo pripeljali do konca, v naslednjih dneh pričakujemo tehnični prevzem in uporabno dovoljenje. Je pa občina zaradi njegovih nerazumnih dejanj ostala brez 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev za komunalno ureditev cone, ki so namesto v Šmarjeto odšla na Ptuj, zaradi tega pa bodo podjetniki v coni plačali občutno višji komunalni prispevek. Seznanjen sem, da nekateri podjetniki zato razmišljajo o odškodninskih tožbah zoper njega,« pove župan.

Mateja Kotnik, direktorica OU občine Šmarješke Toplice

9. novembra, na dan Košljarjeve zahteve – kot je povedala na novinarski konferenci direktorica OU Mateja Kotnik, sta to zahtevo na listku ob obisku podjetja prejela ona in podžupan Franc Anderlič, ki je bil z njo - so avtoprevoznika ovadili na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Za 30 kvadratnih metrov je zahteval 75 tisoč evrov, dodatno pa še 5 tisoč evrov gotovine v kuverti, je župan strnil očitke v ovadbi in pokazal kopijo listka – kronskega dokaza.

DO PETKA SE NAJ OPRAVIČI, SICER …

Boštjan Košljar

Tako Hribar kot Kotnikova sta poudarila, da imata ničelno toleranco do takih dejanj, kot so podkupine, »zato sem se takoj obrnila na svojega nadrejenega, župana,« pove direktorica OU.

Marjan Hribar vse očitke Košljarja v celoti zavrača, pravi, da nikoli ni sodeloval pri nobenih pravnih poslih znotraj cone. »104 parcele so se prodajale, občina ni nobene. S kom je Košljar sklenil pogodbe, je razvidno, bilo jih je veliko. Kako je peljal te posle, ve on sam. Ve tudi dobro, da mene pri tem ni bilo, saj če bi imel najmanjši dokaz, bi ga predložil. Pozivam ga, naj ga končno pokaže, če sem bil kjerkoli zraven, sicer pa naj se mi do petka javno opraviči. Ta poziv bo danes dobil iz moje odvetniške pisarne, sicer bomo ustrezno z vsemi pravnimi sredstvi zaščitili mojo integriteto, moje ime, ime moje družine in nenazadnje tudi ime občine Šmarješke Toplice,« pove župan.

"NE BOM VEČ TOLERANTEN DO OČITKOV KOT PRED 4 LETI"

Župan Marjan Hribar z načrtom cone v Dolenjem Kronovem.

Dodaja še, da predvolilna kampanja ni nič posebnega in ne drži, da je takrat vse dovoljeno, kot se je to govorilo pred štirimi leti.

»Če sem takrat bil toleranten do raznih očitkov, zdaj jasno povem, da te tolerance več ne bo. Občani si tega ne zaslužijo, posebej pa ne jaz kot župan,« je dejal in poudaril, da se vsa medijska gonja proti njemu usmerja iz znanega centra moči, kot se je dogajalo pred štirimi leti. »Ni naključje, da se je vse začelo praktično s prvim dnem volilne kampanje. Kdor to počne, ne želi ne šmarješkemu gospodarstvu ne občini nič dobrega,« še doda.

Povejmo še, da sta se novinarske konference želela udeležiti tudi Alenka Butara, partnerica podjetnika Košljarja, ter še en občan, a ker je bila namenjena le sedmi sili, sta morala zapustiti dvorano – čeprav nerada.

Besedilo in foto: L. Markelj