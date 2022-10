Pretrgali plinsko cev - evakuirali vrtec. Ni bila vaja

26.10.2022 | 18:00

Gasilci velikokrat obiščejo vrtce (slika je arhivska s portala lokalno.si), otrokom razkažejo opremo ali pripravijo vajo reševanja - ampak danes je v Šentjerneju šlo čisto zares ...

Danes ob 9.09 so na Trubarjevi cesti v Šentjerneju delavci pri gradbenih delih na cesti pretrgali plinsko cev. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj, zaprli glavni ventil in ustavili uhajanje plina, skupaj s policisti evakuirali vrtec, ki je v neposredni bližini dogodka, in opravili meritve plinov. Za dokončno odpravo okvare je poskrbel vzdrževalec plinskega omrežja, izpad z oskrbo plina je trajal do 13.00 ure. Obveščene so bile pristojne službe.

Nesreča na Šmarješki

Ob 14.11 sta na Šmarješki cesti v Novem mestu, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, posuli razlite motorne tekočine in usmerjali promet do prihoda policije. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Trk v Žadovinku

Ob 12.19 sta v Žadovinku, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili bateriji na vozilih in počistili iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so eno osebo oskrbeli na kraju, eno pa prepeljali v UC Brežice.

Verižno trčenje štirih

Ob 15.56 so na regionalni cesti Ribnica – Kočevje pri Gornjih Ložinah, občina Kočevje, verižno trčila štiri osebna vozila. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Kočevje so eno lažje poškodovano osebo pregledali na kraju.

M. K.