Gibanje Svoboda z 51 kandidati za župana; v Novem mestu brez, v Brežicah s skupno kandidatko

27.10.2022 | 19:40

Skupinska fotografija s predstavitve županskih kandidatov (Foto: Gibanje Svoboda)

Ljubljana - Stranka Gibanje Svoboda bo na letošnjih lokalnih volitvah s svojimi kandidati za župana nastopila v 51 občinah, še v dveh pa bodo nastopili s skupnim kandidatom. Svojo listo za občinski svet bodo imeli v 122 občinah. Predsednik stranke in vlade Robert Golob verjame, da bo vsaj polovica njihovih kandidatk in kandidatov za župane izvoljena.

Vodja volilnega štaba Peter Majerle je na novinarski konferenci te dni ob predstavitvi aktivnosti Gibanja Svoboda na lokalnih volitvah povedal, da imajo svojega kandidata v devetih mestnih občinah. "V ostalih občinah se usklajujemo glede sodelovanja na lokalnih volitvah, imamo pa zelo močno listo tako v Ljubljani kot tudi v Novem mestu in Slovenj Gradcu," je dejal.

Skupna kandidata za župana z drugimi strankami in listami imajo v občinah Brežice in Koper. V kampanjo vstopa več kot 2000 kandidatov za občinske svetnice in svetnike. Kandidati prihajajo z različnih področij od sodstva in gospodarstva do šolstva in kulture, pa tudi s področja finančnega nadzora. "To kaže, da so ljudje zelo dobro razumeli enega naših glavnih pozivov, da se ustavi korupcija v Sloveniji," je pojasnil.

Golob pa je opomnil, da je 2000 kandidatov "ogromen zalogaj za gibanje, ki je mlado in zelo demokratično". Po njegovih besedah je to dokaz, da niso "gibanje enodnevnica, ki bo izginilo, ampak bistveno več".

Na lokalnih volitvah bodo uspešni, če bo izvoljenih vsaj šest njihovih ali skupnih kandidatov, ki kandidirajo v mestnih občinah. "Ker verjamem, da imajo mestne občine še posebej v odsotnosti pokrajin izjemno pomembno vlogo," je izpostavil Golob. V Ljubljani nimajo svojega županskega kandidata, glede uradne podpore pa se še pogovarjajo. Tovrstni pogovori po njegovem opozorilu potekajo tudi v marsikateri drugi občini.

Na dogodku je bila navzoča večina kandidatk in kandidatov za županska mesta na lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra. "Dajemo zavezo, da bomo preko vlade poskrbeli za to, da bomo skozi dialog z vami lahko naslavljali najtežje probleme. Delovali bomo kot nekakšen nadomestek regionalnemu povezovanju," je županom obljubil Golob.

Ponovil je, da se bo s prihodnjim letom zvišala povprečnina na 700 evrov, ob tem pa bo vlada stroške v javnih zavodih poskušala omejiti in jih kriti iz državnega proračuna. To po njegovem pojasnilu pomeni, da se ti pritiski ne bodo prenašali na lokalno raven.

Kandidati Gibanja Svoboda z našega območja so:

BREŽICE Mojca Florjančič



ČRNOMELJ Mojca Čemas Stjepanovič



IVANČNA GORICA Vojko Adamič



KOČEVJE Renata Turk



KOSTEL Marjan Lisac

KRŠKO Aleš Zorko



OSILNICA Alenka Kovač



ŠMARJEŠKE TOPLICE Bernardka Krnc



TREBNJE Gregor Kaplan

STA; M. K.