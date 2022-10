FOTO: Odprli kolesarsko stezo Brežice-Dobova

27.10.2022 | 12:30

Brežice/Dobova - Na Mostecu pri Brežicah so včeraj odprli 4,6 kilometra dolgo novozgrajeno kolesarsko povezavo Brežice-Dobova. Naložba je stala 2,86 milijona evrov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je Občina Brežice zanjo dobila 1,8 milijona evrov, 450.000 evrov je prispevala država, preostanek je pokrila občina.

Na brežiški občini so navedli, da je izgradnja kolesarske steze od krožišča v Trnju do podvoza v Dobovi del obširnejšega projekta izgradnje kolesarskih povezav in ureditev ceste Brežice-Dobova, ki ga na podlagi dogovora sofinancirata občina in Direkcija RS za infrastrukturo.

Gre sicer za skupaj osem milijonov evrov vredno naložbo, ki obsega stroške gradnje, nadzora, projektne dokumentacije, arheoloških raziskav in nakupa zemljišč. Nekaj več kot 65 odstotkov bo zanjo prispevala omenjena direkcija, preostalo bo občinski strošek.

V prvem delu naložbe so zgradili kolesarsko povezavo ob cesti Brežice-Dobova in prenovili dele državne ceste v Mostecu in Dobovi. Uredili so tudi avtobusna postajališča. V drugem delu naložbe bodo prenovili še preostale dele državne ceste, kjer bodo dela lahko izvajali samostojno in brez posegov v kolesarsko povezavo.

"Občina bo z investicijo zagotovila kakovostne infrastrukturne pogoje in s tem spodbudila uporabo kolesa tudi za dnevno migracijo. Rezultat vodenja kolesarskih poti po manj prometni infrastrukturi, namenjeni ranljivejšim udeležencem v prometu, bo tudi izboljšana prometna varnost. Dolgoročni namen investicije je spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje pogojev za varno kolesarjenje in posledično zmanjševanje števila vozil na cesti," so ob podpisu gradbene pogodbe zapisali na brežiški občini.

Sofinanciranje projekta je odobrila vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

STA, M. K.

Foto: Občina Brežice

