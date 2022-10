Minister Jevšek z župani Posavja o možnostih črpanja evropskih sredstev

27.10.2022 | 09:00

Sevnica - Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek se je včeraj na sevniškem gradu udeležil seje Razvojnega sveta regije Posavje, v okviru katere se je z župani posavskih občin pogovarjal o črpanju evropskih sredstev v prihajajočem programskem obdobju. Zbrane je med drugim opozoril na poenostavitve postopkov izvajanja porabe omenjenih sredstev.

Kot je v razpravi s posavskimi župani poudaril minister Jevšek, so o novem programu evropske kohezijske politike 2021-2027, ki je težak 3,2 milijona evrov, dosegli dogovor, kmalu pa ga bodo tudi uradno posredovali v Bruselj. Program bo po predvideni časovnici sprejet do konca leta, prve razpise pa lahko pričakujemo spomladi 2023, so njegove besede povzeli v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Ob tem je Jevšek izpostavil pomembnost hitrejšega začetka izvajanja projektov, saj bo novo programsko obdobje za dve leti krajše od prejšnjega. Kot je pojasnil, se zaradi tega obetajo poenostavitve v postopkih izvajanja oz. pregleda porabe sredstev. Na podlagi tega bi tako upravičenci kar najhitreje dobili izplačila.

Minister je spomnil tudi na začetek izvajanja projektov programov evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg, ki povezujejo različne regije in države znotraj Evropske unije. Po njegovih besedah bodo prvi razpisi objavljeni v letošnjem decembru. "Za obnovljive vire energije pa bodo od leta 2023 na voljo tudi sredstva švicarskega sklada," je izpostavil Jevšek.

Ob koncu so sogovorniki izpostavili tudi dinamiko zaključevanja projektov v iztekajočem se programskem obdobju 2014-2020. Minister je zbrane seznanil s tem, da je Evropska komisija zaradi težav pri izvajanju evropskih projektov, s katerimi se zaradi draginje, vojne v Ukrajini in energetske krize srečujejo v vseh državah EU, podaljšala rok za zaključek teh projektov do konca leta 2023. Ob tem je dodal, da bodo težave pri izvedbi konkretnih projektov države reševale posamično v skladu z nacionalno zakonodajo.

M. K.