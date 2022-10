V avtu zaklenjen otrok; iskalna akcija s srečnim koncem

27.10.2022 | 07:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 12.08 se je na Šmihelski cesti v Novem mestu na parkirišču voznici zaklenilo vozilo, v katerem je ostal otrok. Gasilci GRC Novo mesto so vozilo odprli in otroka izročili materi.

Na pomoč gasilci in reševalci

Sinoči ob 21.01 so v Dolenji vasi pri Mirni Peči gasilci PGD Hmeljčič nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in pomagali pri prenosu osebe v reševalno vozilo.

Našli pogrešanega

Poročali smo, da so včeraj na Libni pri Krškem iskali pogrešano osebo. Akcija se je končala uspešno - vodniki Zveze reševalnih psov Slovenije Dolenjske in Skupina za iskanje pogrešanih oseb KZS so osebo našli nepoškodovano.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 3, izvod 6. RAGOVO;

- od 9:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMD NM;

- od 9:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA LAZU, izvod 4. NA LAZU 26;

- od 11:30 do 12:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNAFELČEVA;

- od 13:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKVE, TP LOKVE 2, TP USER;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ DRAGATUŠ, TP ŠIPEK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE;

- od 8:00 do 14:15 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV 2004.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:30 do 15:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod 1. Radovica proti Krašnjemu vrhu.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZBORE, izvod 4.RAZBORE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Šentrupert vas, nizkonapetostno omrežje – PS omarica mizar trgovina.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Tržišče, nizkonapetostno omrežje – Tržišče predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Ravno Kremen med 8:30 in 12:00 uro; na področju Brežice (nadzorništvo Brežice) na območju TP Nova vas Mokrice, nizkonapetostno omrežje – Smer Mokrice desno do picerije med 8:30 in 12:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Senovo kolonija, nizkonapetostno omrežje – Kladje med 8:00 in 13:00 uro in na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Taborniški dom med 8:00 in 11:00 uro.

