Metliški Status bronasta gazela, zlata pa letos družba Pišek - Vitli Krpan

27.10.2022 | 08:00

Priznanje bronasta gazela 2022 sta prevzela prokuristka Ana Čulig in direktor Marko Čulig iz podjetja Status Metlika, priznanje zlata gazela 2022 je šlo v podjetje Pišek – Vitli Krpan, ki ga zastopata direktor Franc Pišek s soprogo, priznanje srebrna gazela 2022 pa je prevzel Rok Kralj, direktor prodaje v podjetju Etrel. (Foto: Bojan Velikonja za Dnevnik)

Ljubljana/Metlika - Zlata gazela 2022 je podjetje Pišek - Vitli Krpan iz Šmarij pri Jelšah. Kipec je direktorju podjetja Francu Pišku sinoči v Cankarjevem domu izročil predsednik republike Borut Pahor. Srebrna gazela je šla letos v roke podjetju Etrel iz Grosupljega, bronasta pa Statusu iz Metlike. Izbor tradicionalno pripravlja družba Dnevnik.

Podjetje Pišek - Vitli Krpan, letošnja savinjsko-zasavska gazela, je v močni svetovni konkurenci eno najbolj prepoznavnih podjetij oziroma blagovnih znamk v dejavnosti gozdarske mehanizacije. V letu 2021 so ustvarili 44,7 milijona evrov prihodkov, kar pomeni podvojitev prodaje v petih letih. Dodana vrednost na zaposlenega presega 72.000 evrov, so v utemeljitvi izbora letošnje zlate gazele zapisali v svetu Gazele, ki odloča o prejemnikih priznanja in je sestavljen iz dosedanjih zlatih gazel ter uglednih predstavnikov akademske, civilne in poslovne javnosti.

"Gre za podjetje, nenehno zazrto v prihodnost. Že 30 let in tudi danes jih vodi jasna vizija rasti," so navedli v utemeljitvi. Kot so poudarili, podjetje za območje občin Rogatec, Rogaška Slatina, Kozje, Šentjur in Šmarje pri Jelšah predstavlja svetlo podjetniško zvezdo in pomembnega zaposlovalca.

Direktor podjetja Pišek - Vitli Krpan Franc Pišek je priznanje sprejel "hvaležno in ponosno". Kot je dejal, v podjetju že 45 let sledijo svoji viziji in se trudijo biti boljši. V tem času so se veliko naučili predvsem to, da je osnova vsakega dobrega posla zaupanje.

Srebrno gazelo je prejela letošnja gazela osrednje Slovenije, družba Etrel. Podjetje razvija gradnike za raznolike projekte e-mobilnosti, od preprostih domačih polnilnikov do naprednih rešitev za upravljanje porabe energije.

Bronasta gazela je letošnja dolenjsko-posavska gazela, družba Status. Gre za družinsko podjetje, ki že dobrih 25 let ustvarja inovativne pripomočke za dom.

Med nominiranci so bile še gazela podravsko-pomurske regije Benko-tehna Puconci, primorsko-notranjska gazela Sodimex in gorenjska gazela Nimrod.

V uvodu je zbrane na zaključni slovesnosti nagovoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han. Poudaril je, da gazele predstavljajo zgled in so močan motivator v podjetništvu. "Sporočajo, da je uspeh v veliki meri rezultat inovativnosti, družbene odgovornosti in drznosti ter prodornost," je dejal.

Izpostavil je napredovanje Slovenije na različnih mednarodnih lestvicah, med drugim na lestvici konkurenčnosti in lestvici indeksa digitalnega gospodarstva Desi. Ravno gazele so na nacionalni ravni eno pomembnejših gonilnih sil gospodarskega razvoja in rasti, je prepričan minister.

Odgovorni urednik Dnevnika Miran Lesjak se je v nagovoru predsedniku republike Borutu Pahorju zahvalil za naklonjenost, ki jo je v vseh teh leti namenil projektu zlate gazele in s tem promocijo dobrega podjetništva in dobre družbe.

Pahor se je medtem zahvalil medijski hiši Dnevnik, da že 20 let slovensko skupnost hrani z dobrimi in navdušujočimi zgodbami. "Trdno verjamem, da imamo svetlo in čudovito prihodnost, če bomo le stremeli k temu, da med nami krepimo dobre zgodbe," je dejal predsednik republike.

Projekt Gazela poteka od leta 1991, s šestimi regijskimi in nacionalnim izborom pa je nadgrajen od leta 2001. Časopisna družba Dnevnik je projekt sprejela pod svoje okrilje ob koncu leta 2005. Lani je naziv zlate gazele prejelo podjetje EKWB iz Komende, srebrna je šla v roke podjetju Pišek - Vitli Krpan, bronasta pa podjetju Marmor Hotavlje.

STA; M. K.