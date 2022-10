Po umiku Koširja v Kočevju sedem kandidatov za župana

27.10.2022 | 10:50

Gregor Košir (na sliki) je kandidaturo vložil za primer, da bi se Prebiliču uspelo uvrstiti v drugi krog predsedniških volitev. (Foto: arhiv; B. Š.)

Kočevje - V občini Kočevje, ki jo od leta 2010 vodi župan Vladimir Prebilič, je kandidature za župansko mesto vložilo osem kandidatov. Poleg Prebiliča tudi nekdanji direktor Slovenskih državnih gozdov (SiDG) Robert Tomazin ter podžupan in direktor Zdravstvenega doma Kočevje Gregor Košir, ki pa jo je pozneje umaknil. Tako je kandidatov v Kočevju sedem.

Košir je povedal, da je kandidaturo vložil za primer, da bi se Prebiliču uspelo uvrstiti v drugi krog predsedniških volitev. V tem primeru namreč Prebilič ne bi kandidiral za župana. Ker mu preboj v drugi krog ni uspel, je vložil kandidaturo, Košir pa zdaj postopkov za svojo kandidaturo ne bo nadaljeval. "Tako se lahko reče, da kandidaturo umikam, saj bo kandidat naše liste Moja Kočevska Vladimir Prebilič," je povedal Košir.

Poleg Prebiliča, ki je sicer še avgusta za medije zatrjeval, da ne bo kandidiral za župana, so kandidature vložili še Robert Tomazin (predlaga ga SDS), Renata Turk (Gibanje Svoboda), Peter Ješelnik (SD), Božidar Peteh (NSi), Grega Mavrin (SNS) in Janko Veber (Sloga). Med omenjenimi sta poleg Prebiliča vidnejši imeni še Tomazin in Veber.

Tomazin v svojem programu med drugim obljublja ureditev stanja v Zdravstvenem domu Kočevje, takojšnjo rešitev romske problematike in znižanje računov za komunalo.

Urejanje razmer v zdravstvenem domu, urejanje stanovanjske problematike mladih in umik Melamina na obrobje mesta v svojem programu med drugim izpostavlja Janko Veber. Nekdanjega poslanca SD, v vladi Mira Cerarja pa obrambnega ministra, ki se je moral s položaja posloviti, ker naj bi Obveščevalno varnostni službi ministrstva naročil pripravo analize posledic prodaje Telekoma, za župana kandidira stranka Sloga, ki jo je ustanovil po tistem, ko je izstopil iz SD. Veber je sicer že bil kočevski župan. Leta 2010 ga je na volitvah premagal ravno Prebilič.

Za volitve v občinski svet je vloženih sedem kandidatnih list. V kočevski občini volijo tudi enega romskega svetnika, za kar se potegujeta dva kandidata.

STA; M. K.