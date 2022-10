Krško do točk na zaostali tekmi in po velikem preobratu

27.10.2022 | 10:00

Foto: arhiv; NK Krško

Krško - Nogometaši Krškega so na zaostali tekmi 9. kroga 2. SNL na domačem igrišču premagali Roltek Dob s 3:2. Do treh točk, s katerimi so pobegnili z začelja lestvice, so prišli po velikem preobratu, saj so gosti po prvem polčasu vodili z 2:0, oba gola je dosegel Gašper Černe.

Za četrto zmago Krčanov, ki so jo zabeležili z igralcem manj, saj je sodnik zaradi drugega rumenega kartona v 47. minuti izključil Josipa Marinića, so poskrbeli Oliver Patrak, Grance Shimba Olamba in Miloš Gordić, ki je v 86. minuti izkoristil enajstmetrovko.

* Izid:

Krško - Roltek Dob 3:2 (0:2)

* Krško, gledalcev 150, sodniki: Matković, Brezar, Jamnik.

* Strelci: 0:1 Černe (26.), 0:2 Černe (33.), 1:2 Patrak (69.), 2:2 Shimba Olamba (82.), 3:2 Gordić (86., 11-m)

* Krško: Ribič, Musa (od 46. Lovrić), Marinić, Hanžek (od 46. Shimba Olamba), Barišić, Antunović (od 75. Regović), Brekalo (od 90. Brdić), Petrak, Arapović, Rudonja, Gordić.

* Dob: Fermišek, Avbelj, Vrhovnik, Šipek (od 64. Kasnik), Gajič (od 86. Levec), Černe, Kunstelj (od 72. Dajčman), Petek, Makovec, Židan, Krupić (od 72. Ciglar).

* Rumeni kartoni: Marinić, Antonović, Shimba Olamba, Arapović, Barišić, Gordić, Petrak; Krupić, Vrhovnik, Ciglar.

* Rdeči karton: Marinić (47.).

* Lestvica:

1. Aluminij 13 9 2 2 25:10 29

2. Rogaška 13 8 4 1 21:9 28

3. Krka 13 8 3 2 22:10 27

4. Ilirija 1911 13 6 5 2 21:9 23

5. Nafta 1903 13 6 3 4 26:17 21

6. Kety Emmi&Impol Bistrica 13 5 4 4 14:14 19

7. Beltinci Klima Tratnjek 13 5 3 5 22:21 18

8. Rudar Velenje 13 4 4 5 18:19 16

9. Vitanest Bilje 13 5 1 7 23:33 16

10. Krško 13 4 3 6 20:25 15

11. Triglav Kranj 13 4 2 7 11:21 14

12. Fužinar Vzajemci 13 4 1 8 21:27 13

13. Primorje 13 2 7 4 14:20 13

14. Roltek Dob 13 3 4 6 17:27 13

15. Jadran Dekani 13 2 5 6 11:16 11

16. Brinje Grosuplje 13 2 3 8 12:20 9

STA; M. K.