Krepko pijan trčil v prometni znak, nato napadel policista. Še najmanjši prekršek je bil neregistriran avto

27.10.2022 | 11:40

Krški policisti so bili sinoči nekaj po 21.30 obveščeni o nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki naj bi zaradi nezanesljive vožnje ogrožal ostale ueležence v prometu, v krožišču v Krškem najprej trčil v prometni znak, potem pa peljal naprej. Policisti so nevarnega voznika izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da je 42-letni kršitelj zaradi prevelike hitrosti v krožišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v prometno signalizacijo. Vozil je neregistriran avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel miligram alkohola (2,08 g/kg). Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili pridržanje, med postopkom pa je napadel policista, ga brcnil in lažje poškodoval. Ves čas je policiste žalil in se fizično upiral, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pridržali. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog, na sodišče naslovili obdolžilni predlog in na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

Za nesrečo odgovoren pešec

Včeraj nekaj pred 8. uro so bili policisti obveščeni o povoženju pešca na Šmihelski cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren mladoletni pešec, ki je prečkal cesto na prehodu za pešce ob rdeči luči na semaforju, vanj pa je trčila 19-letna voznica osebnega avtomobila. Lažje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. O kršitvi pešca bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Lažje poškodovani voznici

Nekaj po 12. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Krškem. Za trčenje je odgovoren 28-letni voznik, ki je v križišču odvzel prednost 37-letni voznici. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča na Šmarješki cesti v Novem mestu se je zgodila nekaj po 14. uri. 34-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v avtomobil 36-letne voznice, ki se je v nesreči lažje poškodovala. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Na kraju zasačili vlomilca

Policisti PP Novo mesto so okoli 21.30 na območju Birčne vasi na kraju kaznivega dejanja izsledili in prijeli dva osumljenca, ki sta vlomila v skladišče in poskušala ukrasti večjo količino električnih vodnikov. 41-letnemu in 30-letnemu osumljencu so odvzeli prostost in ju pridržali. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

V naselju Mrtvice na območju PP Krško je nekdo iz odklenjene garaže ukradel motorno žago in kotno brusilko. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

Med 25. 10. in 26. 10. je v Črnomlju nekdo vlomil v brunarico in odnesel manjšo vsoto gotovine ter več pločevink pijače.

Migranti

Na mejni prehod Metlika je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Policisti so med tovorm odkrili sedem državljanov Afganistana. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo na tovornem vozilu registrskih oznak Slovenije odkrili dva državljana Afganistana. Predali so ju hrvaškim varnostnim organom.

Na območju PP Brežice (Velika Dolina, Obrežje, Rigonce, Ribnica) so poleg tega izsledili in prijeli 23 državljanov Indije, deset državljanov Gvineje, osem državljanov Pakistana, sedem državljanov Burundija, pet državljanov Afganistana državljana Gambije in državljana Nigerije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu skupno posredovali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 181 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. V Krškem so pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.