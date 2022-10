Ne jutri, pojdite k zdravniku včeraj

27.10.2022 | 14:00

Srečko Cizl mora po presaditvi jeter upoštevati nekatere zdravstvene omejitve, ob tem pa živi kar najbolj običajno.

Triinštiridesetletni Srečko Cizl je prejemnik organa, in sicer jeter. Po poklicu je orodjar, pot pa ga je pripeljala med poklicne voznike. Vozil je tovornjak in kombi v Sloveniji in tujini. Nič posebnega, bi se reklo. To je trajalo osemnajst let.

Leta 2018, v avgustu, je zbolel. Začelo se je z žolčnimi kamni. Zaradi težav je odšel na urgenco. »Pregled z ultrazvokom je pokazal kamne in zdravniki so rekli, da je potrebna operacija. Že drugi dan po sprejemu sem šel na operacijo. Med operacijo je prišlo do poškodbe dvanajstnika in žolčevoda. Po dveh dneh so me poslali v Ljubljano v Klinični center,« se spominja. Pojavila se je tudi zlatenica, ki je povzročila dodatne težave. »Po operaciji sem imel speljane drenaže, da sem lahko preživel,« pravi Srečko, ki je bil po prvi operaciji kmalu na novem operativnem posegu.

Zdravje se mu ni izboljšalo, zato so se zdravniki odločili za transplantacijo jeter. »Moral sem opraviti kakšnih dvajset različnih zdravstvenih pregledov,« pravi Srečko. Ker so bili rezultati pregledov dobri, so ga julija 2022 uvrstili na čakalno listo za presaditev. In potem je v avgustu šel na transplantacijo. Bil je na vrhu čakalne liste, ker so mu zdravniki napovedali samo še pol leta življenja, in še to z drenažo. »Kdo je darovalec organa, ne vem. Vem samo, da je mlajši od mene in da je iz Slovenije,« pravi Srečko.

Kakšno je zdaj njegovo življenje?



In kakšna je zgodba Mihaele Kosec iz Brežic po prezrtem infarktu?

Tudi to med drugim prinaša današnja nova številka tiskanega Dolenjskega lista.

M. Luzar