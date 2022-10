Na Vajdovi v Semiču obnovili pločnik

27.10.2022 | 13:10

Žan Škrinjar, Polona Kambič županja, Matija Hudak

Semič - V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Semič so včeraj svojemu namenu predali obnovljen pločnik na Vajdovi ulici v Semiču. V kulturnem programu so nastopili učenci OŠ Belokranjskega odreda Semič in Semiški klobukarji.

Pločnik na Vajdovi ulici je bil zgrajen hkrati z novo cesto Štrekljevec – Semič pred več kot 40. leti in je bil zaradi dotrajanosti potreben temeljite obnove, sporočajo z občine. Na potrebo po obnovi pločnika so opozarjali tudi občani na vsakoletnih zborih občanov.

Gradbena dela so se začela junija letos. Rekonstrukcija je obsegala obnovo 985 metrov pločnika, ureditev odvodnjavanja, ureditev prehoda za pešce v Kašči, zamenjavo 34 svetilk cestne razsvetljave, naknadno pa je bil obnovljen tudi pločnik nasproti zdravstvene postaje v Semiču v dolžini 50 metrov. Vrednost gradbenih del (izvajal jih je brežiški KOP) z nadzorom je znašala skoraj 371 tisoč evrov, skupaj s projektno dokumentacijo pa je naložba dosegla 394 tisočakov.

Novo pridobitev je blagoslovil semiški župnik Luka Zidanšek, županja Polona Kambič pa je skupaj z občanoma Matijo Hudakom in Žanom Škrinjarjem investicijo uradno predala namenu.

M. K.

Foto: Uroš Novina

