FOTO: Namenu predali Gubčevo cesto, prvič zapeljali po cesti skozi preboj Radna vas

27.10.2022 | 14:30

Mokronog - Včeraj je bilo v Mokronogu in na Trebelnem posebej živahno in slovesno – namenu so predali prenovljeno Gubčevo ceste in novoasfaltirane štiri odseke cest na Žalostni Gori in v Bogneči vasi ter se prvič peljali po novi lokalni cesti skozi preboj Radna vas.

Dolgo načrtovani preboj Radna vas povezuje Trebelno s Poljanami, občino Mokronog-Trebelno z nekdanjo hitro cesto od Novega mesta proti Ljubljani. Ideja o preboju hriba se je rodila v Krajevni skupnosti Trebelno v mandatu 1998-2002, v naslednjem mandatu so člani sveta KS Trebelno poskrbeli za služnostne pogodbe, projektno dokumentacijo in pripravili vse potrebno za gradbeno dovoljenje, ki je bilo pridobljeno in z odločbo spremenjeno konec leta 2007, torej kmalu po začetku delovanja samostojne Občine Mokronog-Trebelno. Prvi na razpisu izbrani izvajalec del je bilo podjetje Gradis skupina G, od leta 2010 pa je izvajalec del podjetje Rekon, ki je v tem času izkopalo dobrih 200 tisoč kubikov mineralne snovi, za kar je občina kot investitor državi plačala 113 tisoč evrov koncesnine. Polovico je država obdržala, polovico pa vrnila v občinski proračun. Vrednost takrat podpisane pogodbe za gradnjo preboja in ceste je bila 648 tisoč evrov z DDV, končna vrednost pa bo zaradi nepredvidenih del in nujnih sanacij, ki so posledica drsenja zemljine in mineraloške sestave tal, verjetno višja, sporočajo z občine.

»Dela v preboju Radna vas niso zaključena, so pa dosegla fazo, ko lahko vzpostavimo začasni prometni režim po novi cesti skozi preboj ter omogočimo varnejšo povezavo s hitro cesto brez vožnje po 20-odstotnem klancu in serpentini. To je vmesni korak, ki nam zagotavlja ureditev brežine nad novo cesto ter še pred tem sanacijo obstoječega odseka ceste mimo preboja, ki je nujna zaradi ugotovitev nedavne geomehanske analize tal. Dela naj bi bila zaključena v dveh letih,« je ob tem povedal župan Anton Maver.

Promet skozi preboj bo torej možen pod določenimi omejitvami. Na 560 metrov dolgem preboju hriba je lokalna cesta zgrajena na novo, ob tem so teren utrdili z materialom iz preboja, uredili odvodnjavanje in cesto asfaltirali. Včeraj so se prvič zapeljali po njej. Še pred tem pa so namenu predali prenovljeno Gubčevo cesto v Mokronogu, tri asfaltirane odseke občinske ceste na Žalostni gori in odsek asfalta v Bogneči vasi, kjer se v teh dneh zaključuje priključevanje na nov javni vodovod Češnjice-Reber–Bogneča vas. Letošnje naložbe v posodobitev cest so vredne 842 tisoč evrov, medtem ko je vodovod ocenjen na 469 tisoč evrov z DDV.

Po prerezu traku v Mokronogu so se do preboja prvi odpeljali kolesarji iz Kolesarskega kluba Dolenjska balanca, kasneje pa se je za njimi odpravila povorka z mopedisti iz Tomos kluba Trebelno in motoristi Gold Wing kluba Dolenjska, starodobniki VW kluba Dolenjska in Bela krajina ter traktoristi in gasilci vseh petih gasilskih društev v občini: Prostovoljnega gasilskega društva Mokronog z novim vozilom, ki so ga prevzeli ob letošnji 140-letnici delovanja, ter prostovoljni gasilci iz PGD Sveti Križ, Štatenberk, Trebelno in Velika Strmica. Pridružili so se jim tudi gostje in ostali občani.

Kulturni program včerajšnjega popoldneva so sooblikovali Ljudski pevci in godci Trebelno ter Harmonikaši s Trebelnega, v preboju so povorko in obiskovalce sprejele mlade Mažorete Trebelno, za okrepčilo pa so poskrbeli stanovalci v bližini Gubčeve ceste, članice Društva podeželskih žena Tavžentroža, vinogradniki in Lovska družina Trebelno, so še sporočili z Občine Mokronog-Trebelno.

M. K.

Foto: Lapego, Občina Mokronog Trebelno in Jan Jankovič

Zvočni zapisi Anton Maver o preboju Radna vas Anton Maver o preboju Radna vas

Galerija