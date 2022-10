Trije poškodovani, enega rezali iz pločevine

27.10.2022 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Danes ob 8.56 so na cesti Bizeljsko–Čatež pri naselja Bukošek, občina Brežice, trčila tri osebna vozila. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, s tehničnim posegom rešili vkleščeno osebo iz vozila, posuli razlite motorne tekočine, stabilizirali poškodovano vozilo ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb. Reševalci NMP Brežice so tri poškodovane osebe oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice. Delavci cestnega podjetja so počistili cestišče.

Ob 7.40 se je na avtocesti pred pokritim vkopom Karteljevo v smeri Ljubljane, občina Novo mesto, tovorno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in pri tem poškodovalo posodo za gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka ter prečrpali okoli 300 litrov goriva. Do onesnaženja ni prišlo. Dežurni delavci DARS-a so očistili cestišče.

Ob 8.20 je na avtocesti pred pokritim vkopom Karteljevo v smeri Ljubljane, občina Novo mesto, prišlo do naleta dveh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih ter razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom.

Padel kolesar

Ob 8.39 je v Brestanici, občina Krško, padel kolesar in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Krško so poškodovanega kolesarja oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Z gasilci do stanovalca

Ob 14.27 so v Kettejevi ulici v Brežicah, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem je bila starejša oseba.

M. K.