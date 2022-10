V Novem mestu po praznikih začenjajo prenovo Trdinove ulice; pri šoli bo krožišče

28.10.2022 | 13:15

Na Trdinovi (Foto: MO NM)

Podpis pogodbe

Novo mesto - Trdinova ulica v Novem mestu je že precej načeta, hkrati pa ne nudi optimalne prometne ureditve za bližnjo Osnovno šolo Grm. Občina se je zato odločila, da jo bo temeljito prenovila, pogodbo o tem sta včeraj v prostorih šole podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube. Ulico naj bi obnovili do konca leta.

Kot je ob podpisu pogodbe povedal Macedoni, je ulica z bližnjo okolico, v katero je umeščena Osnovna šola Grm, že nekaj let klicala k prenovi. Projekt so razdelili v dve fazi, da bi čim manj motili utrip šole. V prvi fazi bodo obnovili del ceste do križišča z Mušičevo in del Mušičeve, v drugi fazi pa še samo križišče, ki bo postalo krožišče. Na njem bodo skušali po županovih besedah promet speljati nekoliko bolj smiselno in s tem staršem olajšati dostop do šole. V ta namen bo Trdinova ulica postala tudi enosmerna cesta.

Ob njej nameravajo urediti varne površine za kolesarje in pešce, avtobusno postajališče za do dva avtobusa in vzdolžna parkirišča, ki so potrebna predvsem zaradi plavalnega bazen, ki je v šoli, in njene druge dejavnosti. Istočasno bodo prenovili dotrajano kanalizacijsko omrežje in cestno razsvetljavo. Dela, vredna 224.000 evrov, bodo začeli po novembrskih praznikih, če bo vreme dopuščalo, pa naj bi bila končana v dveh mesecih.

Zapore bodo, dostop do šole zagotovljen

V času prenove se Macedonijevih po besedah ne bo mogoče izogniti nekaterim zaporam, vseeno pa bo varen dostop do šole zagotovljen. Prihod otrok razredne in predmetne stopnje bo možen po Kandijski cesti ali po Trdinovi ulici do vhoda v šolsko garderobo na razredni in predmetni stopnji ali na glavni vhod šole kot običajno. Dostop do šolskega igrišča bo možen s Trdinove ulice oziroma s parkirišča Osnovne šole Grm pri šolski kuhinji, avtobusi bodo lahko otroke odložili ob glavnem vhodu šole iz Trdinove ulice na Valantičevo, kjer je območje umirjenega prometa.

Po oceni ravnateljice OŠ Grm Zdenke Mahnič bo prenova okoliških cest za šolo velika pridobitev, predvsem ker bodo otroci varnejši, hkrati pa bo to prvi korak k ureditvi zunanjih površin v okolici šole, vključno s šolskim igriščem, ki si ga želijo obnoviti v prihodnjih letih.

STA; M. K.