Avto na brežino, gasilci rešili voznico

28.10.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.31 je v naselju Hrib, občina Loški potok, osebno vozilo zapeljalo s cestišča na brežino. Gasilci PGD Loški potok so zavarovali kraj dogodka, iz vozila rešili voznico in vozilo potegnili nazaj na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 9:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAUNOVIČI na izvodu ŠKAVORINI;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOVANJA VAS na izvodu DRAGOVANJA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 13:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS , izvod Čuvajnica.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 5.PROTI CERKVI;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA 2, izvod 7.SAMOSTOJEČA IRČA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK 1985.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA 2, izvod 3.ŠPOLAR POSTAJA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 11. uro na območju TP Šmarje 1, nizkonapetostno omrežje – Groboljšek in med 11.30 in 14. uro na območju TP Šmarje 4, nizkonapetostno omrežje – Vodovod; na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 13. uro na območju TP Šenlenart gozdna, nizkonapetostno omrežje – Slovenija les in na področju nadzorništva Mokronog med 8. in 11. uro na območju TP Gabrijele, nizkonapetostno omrežje – Polje.

M. K.