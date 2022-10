Kandidat za krškega župana Kerin pričakuje uvrstitev v drugi krog

28.10.2022 | 08:30

Foto: STA

Krško - V Krškem za župana kandidira šest kandidatov. Janez Kerin, ki kandidira kot neodvisni kandidat društva Modra smer, se je skupaj z listo društva za občinski svet v Kulturnem domu Krško včeraj predstavil volivcem. Podaril je, da ni bil nikoli član politične stranke, da nima stricev iz ozadja in je ekonomsko neodvisen. Pričakuje uvrstitev v drugi krog.

Kerin je zaposlen na Nacionalnem preiskovalnem uradu kot višji kriminalistični inšpektor, ki preiskuje kazniva dejanja s področja gospodarskega kriminala. Na občini Krško je predsednik nadzornega odbora in je kot tak podrobneje spoznal njeno delovanje.

Kot je dejal včeraj, kandidira, ker si želi izpeljati spremembe, ki bodo dobre za vse. Med drugim želi pospešiti gospodarski razvoj občine, izboljšati stanovanjsko politiko za mlade, okrepiti razvoj obstoječih oblik kmetijstva ter povečati vlaganja v komunalno infrastrukturo. "Imamo cilje, ki so dosegljivi, realni in imajo tudi časovno realizacijo," je dejal. Za njihovo financiranje namerava sicer optimizirati proračunske izdatke.

Prepričan je, da se lahko uvrsti v drugi krog, na kar sklepa tako na podlagi dokaj hitro zbranih podpisov in odzivov, ki jih prejema na kandidaturo.

Želi si, da bi bila volilna kampanja poštena in enakovredna. "Dejstvo je, da vsi delamo v dobrobit občank in občanov, vprašanje je le, kako si posamezni kandidati predstavljamo, da bomo to izvedli," je dejal.

Kerinovo kandidaturo je s podpisi volivcev vložilo društvo Modra smer, ki ima tudi svojo listo. Po besedah predsednik društva Mitje Valentica gre za skupino, ki ima željo razvoj občine premakniti naprej, kar pa lahko naredi le tako, da gre na volitve. Poudaril je, da je njihov program nastal med ljudmi na terenu.

Poleg Kerina v Krškem kandidirajo še Jože Olovec (SDS), Iztok Starc (SLS), Janja Starc (s podpisi volivcev), Dušan Šiško (SNS) in Aleš Zorko (Gibanje Svoboda).

STA; M. K.