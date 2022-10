FOTO: Huda prometna nesreča pri Bukošku, dva v smrtni nevarnosti

28.10.2022 | 09:20

Posledice hude prometne nesreče pri Bukošku (Foto: PP Brežice)

Včeraj nekaj pred 9. uro se je zgodila huda prometna nesreča z udeležbo treh vozil na regionalni cesti pri naselju Bukošek na območju PP Brežice. Brežiški policisti ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 82-letni voznik osebnega avtomobila znamke Opel, ki je peljal iz smeri Župelevca proti Brežicam. Pri Bukošku je začel prehitevati osebni avtomobil znamke Renualt, ki ga je vozil 71-letni voznik, takrat pa je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 77-letna voznica osebnega avtomobila znamke Seat. 82-letni voznik je čelno trčil v njeno vozilo in v avtomobil 71-letnega voznika. 82-letni voznik in 77-letna voznica sta v nesreči utrpela posebno hude poškodbe, po podatkih iz bolnišnice sta v smrtni nevarnosti. Hudo je poškodovana tudi 76-letna potnica iz vozila 77-letne voznice. Voznik Renaulta in potnik v njegovem vozilu nista bila poškodovana. Policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Padec kolesarja

71-letni kolesar je zaradi prevelike hitrosti v krožišču v Brestanici včeraj dopoldne izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Zaščitili žrtev nasilja v družini - davil jo je in ustrahoval, nasilnežu zasegli orožje



Policisti PP Novo mesto so posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Novega mesta. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 31-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Žrtvi je grozil, jo davil in ustrahoval. Ugotovili so še, da že več let izvaja fizično in psihično nasilje nad njo, jo pretepa in ustrahuje, večkrat tudi ob prisotnosti mladoletnih otrok. Policisti so zaščitili žrtve, nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja in mu zasegli več kosov orožja, za katera je imel ustrezna dovoljenja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Izginilo za 4 tisočake el. vodnikov

Iz ograjenega dvorišča podjetja v Novem mestu je nekdo ukradel električne vodnike v vrednosti okoli 4000 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Ribnica, Brežice, Jesenice, Slovenska vas, Brezje pri Veliki Dolini, Rigonce, Dobova) izsledili in prijeli 16 državljanov Pakistana, 13 državljanov Bangladeša, 11 državljanov Afganistana, devet državljanov Konga, sedem državljanov Iraka, šest državljanov Indije, pet državljanov Rusije, tri državljane Maroka, dva državljana Nepala, državljana Gvineje in državljana Kameruna.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 247 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, nesrečo, v kateri se je lažje poškodoval kolesar, in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Novem mestu in Krškem so zasegli vozila kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ponarejanja denarja in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.