FOTO: Podelili oktobrske nagrade

28.10.2022 | 10:30

Župan Ivan Molan z nagrajenci; to so: Ana Špiler, Jožica Penič, Vlado Leskovar, Anica Hribar. Ljudmila Ban in Mojca Florjanič

Brežice - Danes brežiška občina praznuje svoj občinski praznik v spomin na leto 1941, ki je bila 28. oktobra ustanovljena Brežiška četa. V Brežiškem oktobru so se zvrstili številni dogodki – razstave, koncerti, dnevi odprtih vrat, športni dogodki delavnice in kot vsako leto tudi že 46. spominski »Pohod po poteh Brežiške čete«. Na predvečer praznika pa je v Viteški dvorani brežiškega gradu potekala še svečana seja občinskega sveta, na kateri so podelili tudi oktobrske nagrade, priznanje Občine Brežice in dve plaketi Občine Brežice, predloga za naziv častnega občana pa letos niso prejeli.

Oktobrsko nagrado je prejela Ljudmila Ban s Sromelj za dolgoletno prostovoljno delo in dejavno sooblikovanje življenja v domači krajevni skupnosti, kjer deluje v več društvih, med drugim krajevnem Rdečem križu, Turističnem društvu, Vinogradniškem društvu in Aktivu kmečkih žena. Oktobrsko nagrado je prejela tudi Jožica Penič iz Kapel za izjemno delo pri ohranjanju ljudskega izročila in kulturne snovne in nesnovne dediščine v Kapelah in občini Brežice. Nagrajenka je vključena v vse ljuditeljske dejavnosti v domačem kraju, bila je ponudnica Društva za razvoj podeželja in Sekcije za ohranitev dediščine v okviru Kulturnega društva Kapele. Zaslužna je za nastanek petih filmov z naslovom »Tak ti je tu blu«, za katere je napisala scenarije in jih je tudi režirala, igralci so domačini - naturščiki in predstavljajo nekdanje običaje. Oktobrsko nagrado pa so podelili tudi Vladu Leskovarju, župniku, ki letos obeležuje 25 let duhovništva in že 20 let vodi župnijo Bizeljsko, je soupravitelj župnije Kapele in od letos še župnije Pišece. S svojim delovanjem, preudarnostjo in umirjenostjo ter pozitivno naravnanostjo povezuje ljudi in krepi lokalno skupnost.

Viva

Priznanje občine Brežice je prejelo Kulturno društvo Drugi oder ob 10-letnici delovanja za pomemben prispevek na področju kulture v brežiški občini in širše. Društvo je nastalo v želji, da znova oživi nekoč zelo aktivno gledališko dejavnost, kar jim je v celoti uspelo. V tem času so pripravili več avtorskih kulturnih dogodkov, pogovornih večerov, recitalov in gledaliških predstav. V letu 2021 je društvo izdalo pesniško zbirko »OSvetJe« avtorice Mojce Florjanič, dolgoletne predsednice društva, ki je v njegovem imenu tudi prevzela priznanje. Župan Ivan Molan pa se je odločil podeliti še dve plaketi Občine Brežice, eno je podelil Splošni bolnišnice Brežice ob 150-letnici ustanovitve in za pomemben prispevek pri razvoju kakovostne zdravstvene oskrbe v občini, ter Kulturnemu društvu Mešani pevski zbor Viva Brežice ob 30-letnici delovanja in za pomemben prispevek na področju kulture in promocije brežiške občine. Plaketo je prevzela predsednica društva Ana Špiler.

V imenu vseh nagrajencev se je zahvalil župnik Vlado Leskovar, ki je izrazil hvaležnost, da je lokalna skupnost prepoznala njihovo delo pri razvoju in prepoznavnosti občine ter poudaril, da je za vse nagrajence to tudi spodbuda za delo in povezovanje tudi v prihodnje.

Kljub težkim razmeram uspešni

Imani

»Po dveh letih znova občinski praznik znova praznujemo, kot je to v Brežicah običajno. Čeprav je leto 2021 še vedno zaznamoval covid-19, smo uspeli uresničiti pomembne načrtovane projekte,« je v nagovoru izpostavil župan Molan. Nanizal je nekaj največjih – izgradnja dveh vrtcev v Artičah in v Dobovi, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, ki v sodelovanju z Občino Bistrica ob Sotli še vedno potekajo, ohranjanje kulturne dediščine, v sklopu katerega so obnovi železni most v Brežicah in zgradili nov lesen most v Cerkljah ob Krki, zaključuje se obnova mestnega simbola – vodovodnega stolpa, ki je z razgledno ploščadjo dobil novo vsebilo in je postaja pomembna turistična točka. Poudaril je širitev gospodarstva, v brežiško občina je prišlo nekaj novih podjetij, pripravili so prostorske plane za gradnjo novih stanovanj, razvijajo kmetijstvo, turizem, gasilstvo in zdravstvo. Številne projekte so in še bodo uresničili s pomočjo evropskega denarja. »Smo ena najuspešnejših destinacij v Zeleni shemi slovenskega turizma, za kar smo prejeli platinasti znak, in v letu 2022 imamo naziv »Evropsko mesto športa«, je med drugim še med uspehi občine izpostavil Molan. Ob tem se je zahvalil vsem svetnikom, ki so s svojim tvornim sodelovanjem pripomogli k omenjenim uspehom, vsem društvom, organizacijam in javnim zavodom za korektno sodelovanje ter čestital občanom za praznik.

V imenu posavskih županov je občanom Brežic čestital državni svetnik in sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je poudaril pomen dobrega sodelovanja za regijo in bodočo pokrajino, ter Martin Sobotka, župan češkega mesta Dobrany, s katerim je brežiška občina pobratena že 20 let.

V kulturnem programu so na svečani seji nastopili MePZ Viva Brežice, učenci Glasbene šole Brežice Ana Jagrič, Ivana Lesinšek in Rok Beričnik, pomladni valček so odplesale plesalke Plesnega društva Imani, recitatorji Osnovne šole Artiče Hana Rostohar Jakič, Samo Valenčak in Julija Grašak, s pesmijo in recitacijo Ivana Vatovec ter Elizabeta in Dragutin Križanić. Prireditev je povezovala Anja Urek.

Jelica Koršič

Galerija