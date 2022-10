Urejeno šentjernejsko Sejmišče za nadaljnji razvoj gospodarstva

28.10.2022 | 11:20

Jože Simončič in Dejan Židan

V Industrijsko storitveni coni ISC Sejmišče Šentjernej so včeraj uradno odprli naložbi v cestno in komunalno ureditev cone.

V coni je bilo, kot sporočajo z občine, zgrajeno 500 metrov ceste širine 6 do 6,5 metra s cestno razsvetljavo ter hodnikom za pešce širine 1,6 metra, zgrajena je bila meteorna kanalizacija s 40 m3 zadrževalnikom, fekalna kanalizacija, vodovod, elektrokabelska kanalizacija, v soizvajanju pa je bil zgrajen tudi plinovod in telekomunikacijska kanalizacija. Na jugozahodnem delu je bilo za potrebe cone zgrajeno tudi javno parkirišče s 46 parkirnimi mesti. Industrijsko storitvena cona Sejmišče obsega površino 4,7 ha. Vrednost celotne investicije je znašala 650 tisoč evrov. Občina Šentjernej je zanjo pridobila skoraj 503 tisočake nepovratnih sredstev, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz proračuna RS.

Investicijo sta s prerezom traku slovesno predala namenu župan občine Šentjernej Jože Simončič in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejan Židan. V svojih nagovorih sta oba poudarila, kako pomembna pridobitev je ta investicija za cono, cestna in komunalna ureditev je namreč ISC Sejmišče povezala v urejen in prijeten prostor, ki omogoča uspešen nadaljnji razvoj gospodarstva v Šentjerneju, so prepričani na občini.

Slovesno odprtje so z glasbenimi nastopi popestrili učenci in učitelji Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto iz oddelka v Šentjerneju, pogostitev so pripravile članice Društva kmetic Šentjernej, pridobitve pa je blagoslovil šentjernejski župnik Anton Trpin.

M. K.

Foto: Občina Šentjernej/T. Jakše Gazvoda

