FOTO: Pozdravili jesen s čudovitimi dekoracijami

28.10.2022 | 18:45

Martin Parkelj s svojo nagrajeno dekoracijo "Ata pa mama" v kategoriji posamičnih izdelkov (Foto: M. Ž.)

Učenci 2.a so z "Botro jesenjo" zasedli prvo mesto v kategoriji skupinskih dekoracij.

Mirna Peč - Člani Društva Četrtkova brenčanja v Mirni Peči so na zadnji oktobrski četrtek povabili na ustvarjalni dogodek "Pozzzdravljena jesen". Pripravili so prvi izbor najlepših jesenskih dekoracij, ki so jih zatem razstavili na vidnih mestih po Mirni Peči in s tem polepšali kraj.

Pred vrtčevsko enoto Polonca v središču kraja je bilo na ogled 20 domiselnih jesenskih dekoracij, povečini narejenih iz naravnih materialov, kar je bila tudi želja in izziv, ki so ga postavili pred mlade in velike ustvarjalce. Vse je pod drobnogled vzela tričlanska komisija, ki so jo sestavljali domači župan Andrej Kastelic, ravnateljica osnovne šole Toneta Pavčka Majda Čengija ter nadarjena ustvarjalka in upokojena vzgojiteljica Marte Lužar. Preverjali in ocenjevali so izvirnost, upoštevanje pogojev razpisa in estetiko.

Da so imeli izjemno težko nalogo, je potrdila ravnateljica, ki je povedala, da so si izdelke ogledali kar trikrat. »Bilo je toliko dobrih, da smo morali biti zelo pozorni na različne detalje. Na koncu smo preštevali, koliko različnih vrst materialov so uporabili, če so uporabili listje, koliko različnih drevesnih vrst je bilo, bili pozorni na barvno ujemanje … Tako, da so nagrade dobili res tisti izdelki, ki so imeli največ naravnih materialov vključenih v svoj izdelek, bili najbolj atraktivni na pogled in predstavljali to, kar se v jeseni dogaja.«

Poslikava obraza z jesenskimi motivi

Za zabavo sta skrbeli simpatični strašili.

Prvo nagrado v kategoriji skupinskih dekoracij - pladenj sladkih dobrot Pekarne Mirna Peč in velikega brenčaškega plišastega medveda - so prejeli šolarji 2.a razreda pod mentorstvom učiteljice Staše Hočevar Zajc, ki so izdelali »Botro jesen«, prvo nagrado, drugega medveda, za posamični izdelek pa četrtošolec Martin Parkelj, ki je, kot je iskreno povedal, v sodelovanju z mamo Marijo in sestro Jero iz buč, koruznih storžev in lesa ustvaril domiselno dekoracijo, poimenovano »Ata pa mama«. Drugouvrščeni Matevž Perpar Zupan je na slikarskem platnu iz listov, vejic, koruze in naravne barve iz kurkume uprizoril nočni gozd z netopirji, ježkom in lunico na nebu, Alenka Lužar pa je bila druga drugouvrščena s »Sramežljivim škratom« iz živobarvnega listja. Nagrado zanju je prispeval Zavod Villa Artemida iz Globodola.

Za zabavo na včerajšnjem dogodku sta skrbeli simpatični strašili, otroci pa so bili tudi zelo navdušeni nad poslikavo obraza z jesenskimi motivi.

Kaj brenčači pripravljajo v novembru in decembru?

Zadnji novembrski četrtek, 24. novembra, brenčači vabijo na potopisno predavanje motoristke Nine Mikec s popotovanja po baltskih državah in pokušanje kulinaričnih dobrot. V najbolj veselem in prazničnem mesecu v letu pa se v četrtek, 29. decembra, v Mirno Peč po dolgem času vračajo priljubljeni Čuki. Koncert bo predvidoma na prostem, obiskovalci pa bodo deležni še odlične hrane in pijače ter raznolike ponudbe na prazničnih stojnicah.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija