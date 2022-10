FOTO: Cestno in komunalno obnovljena Vinica pri Šmarjeti

28.10.2022 | 12:30

Kako so bili vaščani veseli novih pridobitev, je pričala tudi udeležba na včerajšnjem odprtju. (Foto: Jernej Petrovič)

Vinica pri Šmarjeti - Na včerajšnji s soncem obsijan četrtek je občina Šmarješke Toplice skupaj z zelo zadovoljnimi vaščani Vinice pri Šmarjeti slovesno odprla pomembno pridobitev, s katero je vas dobila novo podobo. Vinica je zdaj celovito komunalno opremljena, na novo je asfaltirano tudi celotno cestno omrežje. Naložba je stala nekaj več kot 1,1 milijona evrov, pri tem računajo, da bodo del denarja dobili iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Na to so vaščani dolgo čakali, projekt izgradnje komunalne infrastrukture v njihovi vasi se je pravzaprav začel že v letu 2012. Takrat so pridobili vsa potrebna soglasja pristojnih služb, žal pa ne tudi gradbenega dovoljenja, saj niso uspeli dobiti vse potrebne služnosti. V letu 2020 je šmarješka občina novelirala projektno dokumentacijo, poskrbela za služnosti in leto kasneje dobila še gradbeno dovoljenje, spomladi letos pa so v vasi zabrneli stroji novomeškega podjetja GPI Tehnika, ki je bilo izbrano kot najugodnejši izvajalec.

Zbrane je nagovoril župan Marjan Hribar.

Vinica je tako dobila novo fekalno kanalizacijo in novo čistilno napravo za 150 populacijskih enot, novo meteorno kanalizacijo, prenovljen vodovod, tam, kjer ga še niso imeli, tudi novega, optično omrežje in javno razsvetljavo, ceste pa novo asfaltno prevleko. Zdaj bo sledil še končni pregled celotne naložbe in geodetske odmere, so pojasnili na šmarješki občini, ki se vaščanom zahvaljuje za vso potrpežljivost in sodelovanje med gradnjo ter pripravo zaključne slovesnosti. Posebna zahvala gre učencem osnovne šole Šmarjeta, med katerimi so tudi domačini, ki so skupaj z mentorico, tudi vaščanko, pripravili in povezovali včerajšnji program, so še dodali.

