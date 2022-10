Gače na zimo pripravljene, s poletjem zadovoljni

29.10.2022 | 16:30

Kako se bodo to zimo vrtele žičniške naprave, je odvisno od cene elektrike. (Foto: I. Vidmar)

Komarna vas - Na Gačah je vse pripravljeno na začetek smučarske sezone, le še na dovolj obilno sneženje ali na za izdelovanje umetnega snega primerno nizke temperature čakajo, da bodo lahko uredili proge. Za njimi je uspešna poletna sezona, v gozdu ob otroškem smučišču pa je že urejen adrenalinski park, ki ga nameravajo odpreti spomladi, ko bodo namestili še varnostne blazine in opremo, ki bi ji zimske temperature in vlaga ne bi koristile.

Kot je na četrtkovi novinarski konferenci povedal vodja smučišča Borut Koprivnik, se na Gačah na novo zimsko sezono pripravljajo že od maja. Opravili so precej popravil na žičniških napravah, za katera so dobili tudi vsa obratna dovoljenja za naslednji dve leti. Prodali so črni teptalni stroj, s katerim so imeli ves čas težave, in kupili generalno obnovljeni teptalni stroj znamke PistenBully od avstrijskega smučarskega središča Obertauern. Za zasneževanje imajo pripravljenih 25 snežnih topov, do novega leta pa imajo sklenjeno ugodno pogodbo za nakup elektrike. Štiri občine, tri belokranjske in novomeška, so jim priskočile na pomoč s 65.000 evri, semiška je prispevala 20.000, ostale pa po 15.000. Zanimivo pa je, da se za pomoč tudi letos ni odločila sosednja občina Dolenjske Toplice, ki je sicer edina od omenjenih izrazito turistično usmerjena.

Borut Koprivnik in semiška županja Polona Kambič

Edini niso dražili

Smučišče Gače je ob Kaninu edino slovensko smučišče, ki se letos ni odločilo za podražitev smučarskih vozovnic. Kot je povedal Koprivnik, so za deset evrov podražili le letne vozovnice, dnevne, urne, tedenske in podobno pa so ohranile cene iz lanske sezone.

Kar se tiče zasneževanja načrtujejo do novega leta ureditev proge B in otroškega smučišča, v nadaljevanju sezone pa je vse odvisno od cen elektrike. Pripravljene pa imajo tri scenarije. Po črnem scenariju bi obratovalo samo otroško smučišče, ostale proge pa le v primeru dovolj naravnega snega. V primeru predrage elektrike ne bo umetnega zasneževanja, pa tudi sedežnica, ki je energetsko najbolj požrešna, ne bo obratovala.

Na Gačah bosta tudi letos delovali dve smučarski šoli, smučarska šola Smučarskega društva Gače pod vodstvom Urbana Kupca, in Rogova šola, ki pa se je ločila od Smučarskega društva Krka Rog, s katerim vodstvo smučišča zaenkrat ni našlo skupnega jezika. Rogovo šolo smučanja še naprej vodi Tjaša Stankovič. Šoli bosta pripravil tradicionalne tečaje ob novoletnih praznikih in med zimskimi počitnicami, vikend tečaje in individualne ure učenja in tečaje po dogovoru s strankami, vključili pa se bosta tudi v dobrodelne akcije smučarskega opismenjevanja otrok, ki se bodo v okviru tega lahko učili smučati brezplačno.

Tekaške proge bodo urejene, če bo zapadlo vsaj 30 cm naravnega snega, pravi Borut Koprivnik in dodaja, da bi bilo treba v ureditev trase vložiti 20.000 evrov. Da bi se z gozdarji dogovorili, da bi v tekaške proge v primeru obilnejših snežnih padavin spremenili tudi nekatere gozdne ceste proti Ribniku in Resi, do česar je pred leti že prišlo, pa danes naj ne bi bilo več možnosti.

Pustolovski park je že postavljen.

Poletje

Bolj trdne temelje kot zimski turizem pa imajo danes načrti, povezani s poletnimi dejavnostmi. Borut Koprivnik je z letošnjo poletno sezono, ki se bo končala ta konec tedna, zadovoljen. »Po dveh letih smo doživeli normalno sezono, na katero ni vplivala epidemije in prihod gostov ni bil več spodbujen s turističnimi boni. Zelo smo zadovoljni z iztržkom gostinske dejavnosti, prav tako z udeležbo v programih team buildinga, ki bi bila še precej boljša, če bi imeli primerne namestitvene zmogljivosti. Nekoliko manj je bilo izposoje gorskih koles, na kar je vplivalo to, da ni bilo več turističnih bonov,« je povedal Borut Koprivnik in predstavil tudi načrte, ki jih ima podjetje Gače d. o. o.

Občina Semič je letos na Gačah postavila otroška igrala, kar nameravajo še razširiti s trampolinskim parkom ziplinom in plezalno steno ter prostim padom. Spomladi bo, kot rečeno, začel obratovati adrenalinski oziroma pustolovski park, dokupiti nameravajo še nekaj kolesa za izposojo, predvsem otroških. »Privabiti želimo predvsem družine in temu so prilagojeni tudi naši programi doživetij od izbrane hrane do celodnevnega programa dejavnosti za otroke, ki bodo imeli ob nakupu celodnevne karte oziroma zapestnice neomejen dostop do vseh dejavnosti, ki bodo tudi vodene oziroma strokovno nadzorovane. Za varnost bo poskrbljeno na najvišji možni ravni.«

Gorski kolesarji

Posvetili se bodo tudi zahtevnejšim gorskim kolesarjem, ki si želijo adrenalinskih užitkov pri vožnji v dolino. Urediti nameravajo tri proge, od katerih bi ena peljala vse do doline do Srednje vasi, in otroški poligon. Zaradi predrage elektrike za prevoz kolesarjev in koles navkreber ne nameravajo urejati sedežnice, obstaja pa možnost, da bi za vleko kolesarjev preuredili vlečnico, za prevoz kolesarjev iz doline pa bi uporabili kombije s prikolicami, tako imenovani shuttle. Proga do doline bo dolga 4,5 km, krajši progi ob smučišču pa po 2 km. Trenutno še urejajo soglasja z lastniki zemljišč, za soglasje pa so se že obrnili tudi na Agencijo za okolje (ARSO).

Dotrajano kočo Gače nameravajo podreti in postaviti novo.

Glamping vas

Kot smo v preteklosti že poročali, imajo na Gačah v načrtu tudi ureditev tako imenovane glamping vasi. Načrti so že narejeni, trenutno pa zanjo pridobivajo gradbeno dovoljenje. V načrtu je postavitev dvajsetih glamping hišk, za začetek jih bodo postavili šest, po dveh letih pa bodo nadaljevali, pri čemer upajo tudi na denar prek razpisov. Ko bo končana gradnja glampinga, bo prišla na vrsto koča ob smučišču, ki je v že zelo slabem stanju. Na njenem mestu bodo zgradili novo.

Koprivnik ob tem ugotavlja, da bodo morali še več narediti na področju marketinga, zato se na tem področju predvsem v povezavi s poletno sezono povezujejo z več belokranjskimi partnerji, pa tudi z novomeškim Kompasom in Ticem ter Razvojnim centrom Novo mesto.

Načrtom razvoja turističnega središča so naklonjeni tudi v semiški občini, kjer so v strategiji razvoja turizma poleg reke Krupe in središča Semiča uvrstili tudi Gače, kot enega od treh stebrov turističnega razvoja občine. Županja Polona Kambič je na novinarski konferenci na Gačah najprej izrazila veselje ob dejstvu, da niso obupali: »To smučišče je v preteklosti doletelo vse slabo, kar je možno, zato sem vesela, da niso obupali. Pomagamo, kolikor moremo. Za ureditev igral smo zagotovili denar prek participativnega proračuna, za to naložbo so se odločili občani. Vodovod smo napeljali do koče, v prihodnosti pa ga bomo še do glampinga, čemur bo sledila ureditev kanalizacije, javne razsvetljave in razširitev ceste. Projekti so že pripravljeni, za denar pa se bomo prijavili na primernih razpisih. Letos smo očistili smučarsko progo z Gač v dolino do Srednje vasi, do starega črmošnjiškega smučišča, ki je bila že precej zaraščena. Tako smo poskrbeli, da se ne bi do tedaj, ko se bodo odločili, da bi smučišče podaljšali v dolino, že povsem zarasla.«

Borut Koprivnik je ob tem dodal, da bo tako urejena proga zdaj ob ugodnih snežnih razmerah primerna za turno smuko. Spomnil je, da je imela ta proga homologacijo za Fis tekme v superveleslalomu in da bi lahko prestala celo homologacijo za tekme svetovnega pokala, le v spodjem delu je nekoliko preozka in bi bile v primeru tekem najvišje ravni potrebne dodatne varnostne rešitve.

I. Vidmar

