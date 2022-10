Na Turjaku odprli novo podružnično šolo in vrtec

29.10.2022 | 11:40

Foto: Občina Velike Lašče

Velike Lašče/Turjak - Po nekaj več kot letu dni gradnje v občini Velike Lašče so včeraj popoldne na Turjaku odprli novo podružnično šolo in vrtec. Vanjo se bodo po krompirjevih počitnicah preselili učenci stare podružnične šole in trije oddelki vrtca Sončni žarek. Po besedah župana Tadeja Malovrha gre za eno največjih in najpomembnejših naložb občine v zadnjih letih.

Po oceni ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče Primoža Garafola, bosta nova šola in vrtec prinesla povsem drugo kakovost dela in bivanja, saj ima stara šola, ki leži nedaleč stran, za sodobne pedagoške procese popolnoma neprimerno zasnovo. Prostori so stari, dotrajani, normativno neustrezni in ob trendu priseljevanja premajhni, da bi zadostili vsem potrebam. "Tako bomo lahko učencem in otrokom zdaj ponudili bistveno več", je povedal.

V novi stavbi so urejene štiri sodobno opremljene učilnice, v kateri bo imelo zaenkrat pouk 40 otrok iz stare podružnične šole. Učilnice lahko sicer sprejmejo do 100 otrok, po potrebi se lahko uredi še tri dodatne učilnice. Urejene so tudi štiri igralnice, ki lahko skupaj sprejmejo 70 otrok. Po praznikih bodo v njih nastanili 50 otrok iz vrtca Sončni žarek, enote velikolaške osnovne šole.

Nov objekt se ponaša tudi s sodobno športno dvorano, knjižnico, kotički za igro in učenje. Zmogljivosti šole, ki zdaj ne bodo zapolnjene, bodo služile kot rezerva ob naraščajočem priseljevanju v občino.

Sprva so imeli na občini načrt, da bi se lahko učenci in otroci v novo podružnično šolo in vrtec preselili že septembra, a se je po besedah župana Malovrha gradnja nekoliko zavlekla. Vseeno zadovoljstvo ob odprtju novih šolskih in vrtčevskih prostorov ni nič manjše.

Šolo in vrtec je gradilo na javnem razpisu izbrano podjetje Dema plus. Gradnja je stala okoli štiri milijone in se je od prvotno ocenjene vrednosti ob naraščajočih cenah gradnje in materialov na trgu podražila za okoli četrtino. So pa na občini ponosni, da jim je uspelo 2,1 milijona evrov dobiti na razpisu ministrstva za izobraževanje, dodatnih 670.000 evrov pa še od Eko sklada. "Po nekaterih podatkih smo z deležem nepovratnih sredstev glede na naložbo najuspešnejši v regiji," je še izpostavil Malovrh.

M. K.

