Žužemberčani izpadli iz pokala, Krko tekma še čaka

29.10.2022 | 08:40

Foto: FB Keko Oprema Žužemberk

V tem tednu smo spremljali tekme osmine finala Pokala Slovenije, ki so zmagovalcem prinesle uvrstitev med osem najboljših ekip, ki se podajajo v boj za pokalno lovoriko. Pare četrtfinala bo določil novembrski žreb.

V četrtfinale pokalnega tekmovanja za sezono 2022/23 se je že uvrstilo sedem ekip. Branilci pokalnega naslova, odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, so bili v gosteh pri KEKO Opremi Žužemberk uspešnejši z 0:3. Črnuče so se zmage nad ekipo Adergas Anza prav tako veselile po treh nizih, nekaj težav so s tekmeci imele le v uvodnem nizu, ki se je zaključil na razliko. Brez izgubljenega niza je v četrtfinale napredoval Salonit Anhovo, ki je pred svojimi navijači odpravil Špan Brezovico, kranjska Hiša na kolesih Triglav pa se je na domačem parketu veselila zmage s 3:0 nad Šoštanjem Topolšico.

Prepričljivo zmago s 3:0 so vknjižili tudi Ravenčani. Tamkajšnji Fužinar Sij Metal Ravne je namreč brez oddanega niza slavil proti ekipi Calcit Volleyja II, nekaj več dela v osmini finala pa je imela soboška Panvita Pomgrad, ki je odpor SIP Šempetra strla po štirih nizih. Spremljali smo tudi srečanje med ekipama Hoče-Bistrica in Merkur Maribor, z 0:3 so bili uspešnejši gostje.

Na osmega četrtfinalista še čakamo, saj bo zaradi nastopov Calcit Volleyja v evropskih pokalih obračun med MOK Krko in kamniško vrsto v Novem mestu odigran 30. novembra.

STA; M. K.