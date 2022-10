FOTO: Rogaška z zmago v Novem mestu na vrh 2. SNL

29.10.2022 | 09:30

Novo mesto - Nogometaši Krke so v derbiju 14. kroga druge lige včeraj na domačem igrišču izgubili z 0:2 proti Rogaški, ki jim zdaj beži za štiri točke. To je bil drugi zaporedni poraz Novomeščanov, v naslednjem krogu pa jih čaka gostovanje pri Aluminiju.

Mesec oktober za krkaše ni potekal po pričakovanjih. Dobili so le lokalni derbi s Krškim, dvakrat igrali neodločeno in kar trikrat izgubili. Pred tem pa so nanizali izjemen niz 23 tekem brez poraza, če štejemo tudi prejšnjo sezono.

Rogaška je v Novo mesto pripotovala s popotnico sedmih zaporednih zmag in enega neodločenega izida, ki so ga vknjižili na zadnji tekmi s Primorjem. Statistika pred srečanjem je pokazala, da letos na gostovanjih še niso okusili grenkobe poraza, na drugi strani pa Krka še ni izgubila tekme doma.

A proti nogometašem iz Rogaške Slatine ni dobro začela, saj je morala že v 7. minuti pobrati žogo iz svoje mreže. Malo je manjkalo, pa bi Dolenjci nekaj trenutkov zatem izenačili, a je Hamza Mešanović po podaji z desnega kota zadel le vratnico. Krka je bila še bližje zadetku sredi prvega polčasa, ko se je po podaji z levega kota žoga odbila do kapetana Lea Ejupa, ki je hitro sprožil in že premagal gostujočega vratarja, vendar mu je veselje na golovi črti preprečil eden od branilcev Rogaške. Vse je kazalo, da bodo gostje na odmor odšli z minimalno prednostjo, a v izdihljajih prvega polčasa so še drugič zatresli mrežo domačih.

V nadaljevanju srečanja je Krka še bolj pritisnila na vrata Slatinčanov. Po natančni globinski podaji Ejupa se je sam pred vratarjem gostov znašel Matic Marcius, ki je v drugem polčasu v napadu zamenjal nerazpoloženega Dina Kapitanovića, a ni uspel doseči zadetka. Dolenjci so se trudili, da bi zmanjšali zaostanek, a se izid do konca ni več spremenil.

2. SNL, 14. krog:

Krka : Rogaška 0:2 (0:2)

Novo mesto, gledalcev 300, sodniki: Bubek, Bensa, Mikača.

Strelca: 0:1 Hajrić (7.), 0:2 Gradišar (45.).

Krka: Kruljac, Mešanović (od 59. Đapo), Ejup, Bedek, Žur, Lipec (od 46. Marcius), Krznarić, Zakrajšek (od 59. Jelavić), Kapitanović (od 46. Potokar), Blaževski, Marijanović (od 78. Horvat).

Rogaška: Baždarić, Pirtovšek, Rantuša Lampreht, Majcen (od 93. Kantužer), Thalisson, Gradišar, Pavlović (od 93. Gobec), Matošević, Musulin (od 56. Mihalič), Majcenić (od 56. Tomašković), Hajrić (od 66. Anković).

- danes:

Rudar Velenje : Kety Emmi&Impol Bistrica

Beltinci Klima Tratnjek : Fužinar Vzajemci

Jadran Dekani : Triglav

Vitanest Bilje : Brinje Grosuplje

- jutri:

Primorje : Aluminij

Roltek Dob : Nafta 1903

- ponedeljek:

Krško : Ilirija 1911

Lestvica:

1. Rogaška 14 9 4 1 23:9 31

2. Aluminij 13 9 2 2 25:10 29

3. Krka 14 8 3 3 22:12 27

4. Ilirija 1911 13 6 5 2 21:9 23

5. Nafta 1903 13 6 3 4 26:17 21

6. Kety Emmi&Impol Bistrica 13 5 4 4 14:14 19

7. Beltinci Klima Tratnjek 13 5 3 5 22:21 18

8. Rudar Velenje 13 4 4 5 18:19 16

9. Vitanest Bilje 13 5 1 7 23:33 16

10. Krško 13 4 3 6 20:25 15

11. Triglav Kranj 13 4 2 7 11:21 14

12. Fužinar Vzajemci 13 4 1 8 21:27 13

13. Primorje 13 2 7 4 14:20 13

14. Roltek Dob 13 3 4 6 17:27 13

15. Jadran Dekani 13 2 5 6 11:16 11

16. Brinje Grosuplje 13 2 3 8 12:20 9

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija





























































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni siromak Zbudite se enkrat to ne pelje nikamor kar delate zdaj!! Preglej samo prijavljene komentatorje