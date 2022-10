FOTO: Pri Razborju gasilci dva reševali iz zvite pločevine

29.10.2022 | 08:20

Nesreča pri Razborju (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 18.00 sta pri Razborju, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozil rešili osebi, jima nudili pomoč do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja na vozilih, preprečili iztekanje ter z vpojnim sredstvom sanirali že razlite motorne tekočine in kraj razsvetljevali. Reševalci NMP Sevnica so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Dimniški požar

Ob 18.45 so v naselju Gmajna, občina Krško, zagorele saje v dimniku. Požar so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Smednik.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Cirnik- Ravne in Debenec v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Kladje Rožno, Blanca, Rudnik nekovin Blanca, Stilles Blanca in Hladilnica Blanca med 8. in 14. uro.

M. K.